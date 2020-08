TUI-Aktie - Starke Bewegung! TUI-Chef zuversichtlich!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Mit Rund-um-Sorglos-Paketen will TUI wieder Boden gutmachen! So sollen insbesondere Kreuzfahrt-Reisende mit dem Konzept „Sorglos reisen mit Covid Protect“ zur Buchung ermutigt werden. Dies allein dürfte aber nicht der Impuls für den jüngsten starken Anstieg der TUI-Aktie sein. Vielmehr scheinen die negativen Nachrichten nun in der Touristik- und Reisebranche einfach eingepreist zu sein. Auch andere Reise-Aktien konnten nach den letzten Kursverlusten zum Wochenstart eine Gegenbewegung starten!

Für einen weiteren positiven Impuls sorgt auch ein Gespräch mit TUI-Chef Fritz Joussen in der Börsen-Zeitung. Laut Joussen soll der TUI-Konzern deutlich schlanker und effizienter aufgestellt werden. Und rund 700 Millionen Euro sind aus einer Transaktion TUI zugutegekommen mit der Ausgliederung des Kreuzfahrtgeschäfts von Hapag-Lloyd. Auch die Anpassung des Airline-Bereichs wird bei den Anleger durchaus positiv bewertet. Die Flotte wird verkleinert, Kosten verringert. Rund 8.000 Arbeitsplätze stehen im Konzern auf der Kippe – so soll die TUI „agil, effizient und fit wie nie zuvor“ werden – so Joussen!

Der geplante Umbau als auch die Zuversicht des TUI-Lenkers gibt nun der TUI-Aktie Auftrieb.

