TUI Aktie: Sensation!

Eine unglaubliche Sensation erfährt gerade die Aktie des Reiseunternehmens TUI. Das Unternehmen hat am Dienstag einen Aufschlag von 11,4 % geschafft. Dies ist die größte Bewegung, die dieses Unternehmen in den vergangenen Monaten überhaupt realisiert hat. Dabei fragt sich die Schar der Analysten, in welcher Richtung nun das nächste Kursziel für die TUI zu avisieren ist. Die Chance darauf, dass es erheblich weiter aufwärts geht, ist gewaltig.

Es gibt eine recht einfache und mutmaßlich auch richtige Erklärung für die plötzliche Kursexplosion. Das Unternehmen profitiert schlicht davon, dass inzwischen drei Konzerne angemeldet haben, ihr Impfstoff gegen das Corona-Virus sei effektiv und wirksam.

BioNTech, Moderna und nun auch AstraZeneca gehen davon aus, dass in den kommenden Wochen die Zulassungsverfahren für den Impfstoff laufen – und auch erfolgreich ist. Bei einem Wirkungsgrad von 95 %, von 94,5 % und schließlich für AstraZeneca von 70 % ist die Entwicklung positiv. Davon profitieren nicht nur diese Unternehmen, sondern gleichfalls auch diejenigen, die von den Lockdowns am härtesten betroffen waren.

Namentlich sind dies Reiseveranstalter wie nun die TUI. Der Aufschlag ist also wirtschaftlich begründet und kann nun eine neue Dynamik entfalten.

In den vergangenen fünf Tagen war es bereits um mehr als 15 % aufwärts gegangen. Die Aktie hat in den zurückliegenden vier Wochen sogar einen Gewinn von 50 % geschafft. Es spricht vieles dafür, dass sich die Aufwärtsfahrt fortsetzt. Wenn ein Impfstoff tatsächlich zugelassen wird und wie teils angekündigt im Dezember Impfungen beginnen, gibt es wieder erhebliches Geschäft für TUI.

Charttechnische Analysten lassen das Kursziel zunächst notwendig offen. Dennoch ist die Dynamik in Kombination mit dem Impfstoff-Bericht und der Stimmung beeindruckend. Technische Analysten sprechen bereits von einem kurz- und mittelfristigen Aufwärtstrend.





