TUI-Aktie – Sensation!

Die Corona-Krise hat einige Aktien schwer gebeutelt – und andere Werte deutlich nach oben getrieben! Das kehrte sich in den vergangen Handelstagen teils um! Die Anleger setzen auf ein Ende der Corona-Pandemie! So werden Aktien aus dem Börsen-Segment der “BEACH-Aktien” wieder gekauft – in der Annahme, dass ein Impfstoff gegen das Covid19-Virus in Bälde zur Verfügung stehen dürfte! Dazu gehört natürlich auch die TUI-Aktie! Bei ansteigenden Umsätzen gehörte die TUI-Aktie zu den Gewinnern an der Börse!

An der Börse wird Zukunft gekauft! So besteht durchaus die Chance, dass sich die TUI-Titel weiter moderat aufwärts bewegen. Zumal eher positiv zu verzeichnen ist, dass an einem schwachen Tag wie zum Ende dieser Handelswoche die TUI-Aktie sich gegen den Trend stemmen konnte!

Insgesamt könnten auch andere Aktien aus dem Segment der sogenannten “BEACH-Aktien” interessant werden! Die Bedeutung von “BEACH” rührt von den Aktien aus folgenden Bereichen: Bookings, Entertainment, Airlines, Cruises & Casinos, Hotels! So konnten Aktien von Carnival, Lufthansa oder Fraport Erholungen starten oder gar fortsetzen!





