TUI Aktie – Riesen-Katastrophe!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Das ist mal eine Ansage! Die TUI-Aktie mit einem drastischen Abwärts-Kursziel! Dabei ist der Wert gerade in den vergangenen Wochen deutlich angestiegen. Die Impfstoff-Hoffnungen als auch steigende Buchungsdaten sowie die staatlichen und privaten Hilfsgelder brachten den Aktienkurs des Reisekonzern massiv nach vorn! So ging es von Anfang November bei rund 3,30 Euro bis auf ein Top über 6 Euro hinaus! Noch Ende September notierte die TUI-Aktie bei 2,90 Euro! Also immerhin eine deutliche Verdoppelung der TUI-Aktie in wenigen Wochen!

Doch wenn es nach der Ansicht des Analysten des Reserchhauses Jefferies geht, dann sind die Titel der TUI AG hoffnungslos überbewertet! In einer am Dienstag, 08. Dezember vorgelegten Studie hält der Jefferies-Analyst James Wheatcroft an seiner Einschätzung “underperform” fest und senkt sein Kursziel von 2,80 Euro auf 1 Euro! Seiner Ansicht nach sollten Anleger den Wert meiden! Vor allem aufgrund der bilanziellen Situation und des überholten Geschäftsmodells bleibe er vorsichtig für die TUI AG! Bei einem aktuellen Kurs von knapp unter 5 Euro sieht Wheatcroft somit ein Abwärtspotenzial von immerhin 4 Euro oder rund 80 Prozent!

Mit dem jüngsten Abprall an der Marke von 6 Euro und somit auch an der Widerstandszone der Tops Ende Mai/Anfang Juni besteht auch grundsätzlich das Risiko weiterer Gewinnmitnahmen und Verkäufe! Zudem hat sich seit Anfang Mai ein sehr breites symmetrisches Dreieck ausgebildet. Ein Ausbruch aus diesem würde ein Richtungssignal liefern! Erholungen treffen kurzfristig auf Widerstand. Deutlich kritisch wäre ein Rückfall unter 4 und 3,40 Euro!





