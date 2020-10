TUI-Aktie: Not macht erfinderisch!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Es gibt wohl nur wenige Unternehmen, die derzeit so stark unter der Corona-Pandemie zu leiden haben wie TUI. Die Geschäfte sind in den vergangenen Monaten zeitweise fast vollständig zum Erliegen kommen. Eine Erholung ließ sich zuletzt nur sehr zaghaft beobachten und die neuerlich wieder rasant steigenden Infektionszahlen lassen befürchten, dass die Krise bei dem Reiseanbieter zum Dauerzustand werden könnte. Die Verantwortlichen geben dennoch nicht auf, sondern beweisen inmitten einer der größten Krisen des Unternehmens Kreativität. Bei einem „Workation“ genannten Modell sollen künftig exklusive Hotelzimmer als Büro zur Verfügung gestellt werden.

Es ist eine interessante Idee, um dem chronischen Leerstand in Hotels zu begegnen. Wahlweise erhalten die Kunden Dinge wie eine schnelle Internetanbindung oder Konferenzräume, was das Arbeiten erleichtern soll. Wie das Ganze bei der anvisierten Zielgruppe ankommen wird, bleibt noch abzuwarten. Die Anleger erhoffen sich aber offenbar nicht allzu viel. Die TUI-Aktie stürzte zu Beginn der laufenden Woche weiter in die Tiefe. Am Mittwoch gelang es den Bullen zwar, die 3-Euro-Marke zu verteidigen. Ein Befreiungsschlag ist das aber noch lange nicht.





