TUI Aktie: Kommt es wirklich zum Desaster!?

Die Aktie von TUI ist nach zuletzt recht starken Handelstagen eher schlecht in die neue Woche gekommen: Mit einem Abschlag von fast zwei Prozent notierten die Papiere von Europas größtem Touristik-Konzern gegen zehn Uhr bei 3,33 Euro im Xetra-Handel. Das sind immerhin gut fünf Prozent mehr, als die TUI-Aktie zum Börsenstart am vergangenen Montag wert war. Wie sich die massiv unter der Corona-Krise leidende Branche angesichts steigender Infektionszahlen wird behaupten können, ist unklar. Manche sind skeptisch, andere befürchten bei TUI gar ein Desaster.

Zu den moderaten Stimmen gehört die britische Investmentbank Barclays: Sie hat das Kursziel für die TUI-Aktie Ende September zwar von 4 auf 3 britische Pfund gesenkt, was rund 3,31 Euro entspricht, aber die Einstufung auf “Equal Weight” belassen. Der Barmittelabfluss bei dem Reiseveranstalter habe sich in den vergangenen vier Wochen beschleunigt, begründete Analyst James Clark die Absenkung des Kursziels. Verantwortlich dafür seien Erstattungszahlungen für wegen Reisewarnungen stornierte Reisen. Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für TUI von 1,70 auf immehin 2,40 Euro angehoben, die Einstufung allerdings auf “Sell” belassen. Der Reiseveranstalter werde „in diesem Jahr geschätzte 3,6 Milliarden Euro an Cash verbrennen“, hieß es zur Begründung.

Angesichts dieser Zahlen befürchtet die schweizer UBS das Schlimmste: Die Großbank hat TUI jüngst bei einem Kursziel von lediglich 1,10 Pfund (rund 1,21 Euro) belassen. Die Aussagen des Reiseveranstalters, dass sich die Geschäftsbedingungen wegen der Corona-Pandemie verschlechtert hätten, seien keine Überraschung, schrieb Analyst Cristian Nedelcu vor gut zwei Wochen. Überraschend für den Experte könnte eher sein, dass sich die TUI-Aktie seit seiner desaströsen Einschätzung von damals 2,97 Euro auf den aktuellen Stand verbessert hat – ein Plus von mehr als zwölf Prozent.





