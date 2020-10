TUI-Aktie – Ist das jetzt eine Bodenbildung? BEACHTEN!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Unter Trading-Aspekten ist die TUI-Aktie natürlich interessant! Hohe Volatilität bei ordentlichen Umsätzen! Durchaus spannend ist bei der TUI-Aktie, dass in den vergangenen Wochen Widerstandszonen hierbei eher verkauft wurden und an den Unterstützungszonen zumindest sehr kurzfristig die “Hände aufgehalten” worden sind. So konnte jüngst der Bereich um 3 Euro als Unterstützung betrachtet werden. Von hier aus konnte die TUI-Aktie auch mit einem kleinen Gap nach oben ansteigen. Mit einem Wochenschlusskurs bei 3,393 Euro war so in der TUI-Aktie immerhin ein kurzfristiger Anstieg von rund 10 Prozent zu verbuchen!

Die Frage bleibt allerdings, ob die jüngste Erholung hier schon eine übergeordnete Bodenbildung darstellt! Aus charttechnischer Sicht sind derzeit zwei Szenarien wahrscheinlich! Denn die TUI-Aktie notiert gegenwärtig an einem seit Anfang Juni 2020 laufenden Abwärtstrend. Da eine Abwärtstrendlinie auch naturgemäß eine Widerstandslinie darstellt, wäre nun wieder mit fallenden Kursen zu rechnen! Dies wäre das zu favorisierende Szenario, da der übergeordnete Trend eben noch intakt ist!

Die Stärke des Gesamtmarktes hat allerdings in den jüngsten Handelstagen auch für eine Stabilisierung der TUI-Aktie gesorgt – verbunden mit der Hoffnung der Aktionäre, dass die diversen Maßnahmen des Reisekonzerns und Kreuzfahrtanbieters zu einer Stärkung des Unternehmens führen. Hier ist auch die potenzielle Kapitalerhöhung zu nennen. Würde sich die bullishe Gesamtstimmung daher fortsetzen – in Verbindung mit der Aussicht auf einen Covid19-Impfstoff, so wäre auch ein Break des Abwärtstrends machbar. In diesem Szenario könnte sich die TUI-Aktie wieder in Richtung des Septemberhochs im Bereich 4 Euro aufmachen! Dagegen sprechen allerdings noch die Einschätzungen der Banken, die die TUI-Aktie eher im Bereich 2,50 Euro sehen!





