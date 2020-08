TUI Aktie: Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Was für ein Hammer, der für die Aktie von TUI nun anfiel. Die Aktie konnte am Montag zum Auftakt der neuen Woche einen der größten Tagesgewinne überhaupt einstreichen. Mehr als 8,4 % Gewinn zeigen, dass hier etwas im Busche ist. Auf der anderen Seite wird das Unternehmen am 13. August seine Zahlen vorlegen. Irren die Käufer, die jetzt zugeschlagen haben? Kommt es wieder zu einem massiven Kursrutsch? Oder sollte dies nun der Auftakt zu einer Kursrallye sein?

TUI: Die gute Nachricht

Die Aktie könnte davon profitiert haben, dass das Unternehmen eine gute Nachricht am Markt platzierte. Die Sommerzahlen seit dem Re-Start vom 15. Juni an sind nun draußen: Gut 250.000 Fluggäste konnte TUI an deren jeweilige Destinationen bringen. Das Unternehmen ließ verbreiten, dass etwa 2.000 Flüge absolviert worden sind. Die Hygienemaßnahmen an Bord hätten sich bewährt. Und so sei etwa Mallorca mit mehr als 50.000 Passagieren die Nummer eins der Urlaubsreisen gewesen.

Analysten verbuchen die Meldung teils als Marketing. Immerhin reist TUI wie die Konkurrenz auch inzwischen wieder – dies ist tatsächlich die eine gute Nachricht. Auf der anderen Seite könnten die Zahlen am 13. August auch zum Ärgernis werden.

Denn immerhin wird TUI einen Verlust vermelden müssen. Der Umsatz dürfte bei etwas über 835 Millionen Euro liegen, meinen die Experten. Zum Vergleich: Im Vorjahr hatte das Unternehmen zum Vergleich immerhin 4,75 Milliarden Euro Umsatz melden können. Damit ist zudem die entscheidende Frage noch nicht beantwortet: Wie wird die Entwicklung im zweiten Halbjahr sein? Dies wird sowohl das Infektionsgeschehen wie auch die Politik als Reaktion darauf bestimmen. Deshalb ist der Anstieg von gut 8 % noch kein Signal für einen Ausbruch – auch nicht in Vorfreude auf die Zahlen am 13. August.

Wenn die Zahlen positiv überraschend, weitere gute Meldungen an den Markt kommen und die Aktie in Richtung von 5 Euro klettert, dann und erst dann dürfte ein entscheidender Zwischenschritt gelingen, meinen etwa Chartanalysten.

