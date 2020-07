TUI-Aktie - Fast positiv - ABER aufpassen!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Der Kursverlauf der TUI-Aktien ist für die meisten Anleger einfach eine Katastrophe! Erst der März-Crash und dann eine fulminante Erhollung Ende Mai. Doch seitdem ist der Kurs wiederum um die Hälfte gefallen und notiert gar in Sichtweite der Tiefs vom Mai. Ein Fall unter die runde 3 Euro-Marke wäre nochmals negativ mit Ziel März-Tief, dieses notiert bei 2,46 Euro! Und das Risiko weiterer Abgaben ist noch nicht abgewendet! Denn auch wenn sich die TUI-Aktie vom letzten Kurseinbruch etwas erholen konnte! Ausschlaggebend aus Sicht der Chartanalyse ist einerseits ein intakter Abwärtstrend seit Ende Mai und vor allem das jüngste Abwärts-Gap!

Gap ist relevant!

Dessen Oberkante notiert bei rund 3,70 Euro. Solange dieses Gap nicht geschlossen wird – per Tagesschlusskurs – ist das Risiko weiterer Verluste nicht abgewendet. Nun könnte sich das Gap auch als Marktbereinigung entpuppen – als Ermüdungs-Gap! Doch grundsätzlich gilt: „Investiere in Richtung des Gaps!“ – denn das Gap zeigt die starke Stimmung der Anleger an. Erst ein Schließen des Gaps und nachfolgend ein Break des kurzfristigen Abwärtstrends würde hier eine nochmalige Erholung durchsetzen! Vorsicht ist aber geboten: Die Urlaubs-Sommersaison neigt sich schon dem Ende entgegen – und die Aussichten für die Reise- und Touristikbranche ist weiterhin trübe.

