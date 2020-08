TUI-Aktie: Es nimmt einfach kein Ende!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Es vergeht gefühlt kaum mehr ein Tag, an dem nicht irgendeine negative Nachricht mit Corona-Hintergrund rund um den Reisekonzern TUI gibt. Nachdem im Sommer nach dem Lockdown wieder zaghaft die Geschäfte hochgefahren wurden, torpedierten steigende Infektionszahlen nebst der erneuten Erklärung von vielen beliebten Reisezielen als Risikogebiet den Versuch einer Erholung. In der Folge bleibt der Aktienkurs des deutschen Touristikkonzerns im Keller gefangen. Am Dienstag gibt es wieder mal keinen Grund zur Entwarnung. Im Gegenteil, schon wieder gibt es schlechte Neuigkeiten zu vermelden, die an den Anlegern nicht spurlos vorbeigehen dürften.

Bali macht dicht

Die balinesische Regionalregierung kündigte kürzlich an, sich von ihren ursprünglichen Plänen, die Insel am 11. September zu öffnen, wieder zu verabschieden. Bis Ende des Jahres werden wohl keine Urlauber mehr ins Land gelassen. Damit folgt Bali dem Beispiel von Indonesien und Thailand, wo ebenfalls derartige Beschränkungen für den Rest des Jahres gelten. Für TUI bedeutet das, dass einige der beliebtesten Destinationen für den Winter komplett wegfallen, was mit signifikanten Rückforderungen einhergehen dürfte. In den kommenden Monaten werden sich Anleger zwangsläufig auf weitere solcher Meldungen einstellen müssen.

Die TUI-Aktie ist unberechenbar

Vor dem Hintergrund der jüngsten Entwicklungen dürfte kaum noch jemand Interesse an einem langfristigen Investment bei TUI haben. Umso interessanter ist die Aktie des Unternehmens dadurch für Zocker geworden. Jene sorgen derzeit immer wieder für heftige Kursbewegungen. Es ist aber völlig unvorhersehbar, in welche Richtung diese sich bewegen. So ging es am Dienstag trotz schlechter Nachrichten um rund 1,5 Prozent aufwärts, während eigentlich entspanntere Tage schon mal deutliche Verluste bringen. Bis auf Weiteres wird sich an der hohen Volatilität bei dem Papier wohl nichts ändern.

Disclaimer

Die auf finanztrends.info angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information. Die hier angebotenen Beiträge stellen zu keinem Zeitpunkt eine Kauf- beziehungsweise Verkaufsempfehlung dar. Sie sind nicht als Zusicherung von Kursentwicklungen der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren ist risikoreich und birgt Risiken, die den Totalverlust des eingesetzten Kapitals bewirken können. Die auf finanztrends.info veröffentlichen Informationen ersetzen keine, auf individuelle Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Es wird keinerlei Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden übernommen. Finanztrends.info hat auf die veröffentlichten Inhalte keinen Einfluss und vor Veröffentlichung sämtlicher Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen o.ä. Demzufolge kann bezüglich der Inhalte der Beiträge nicht von Anlageinteressen von finanztrendsw.info und/ oder seinen Mitarbeitern oder Organen zu sprechen sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen usw. gehören nicht der Redaktion von finanztrends.info an. Ihre Meinungen spiegeln nicht die Meinungen und Auffassungen von finanztrends.info und deren Mitarbeitern wider. (Ausführlicher Disclaimer)