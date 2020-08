TUI-Aktie – Desaströses Kursziel!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Wird es noch viel viel schlimmer, bevor es wieder besser wird? Die TUI-Aktie zumindest nach Ansicht der US-Investmentbank Goldman Sachs absolut kein Kauf! Denn erst vor wenigen Tagen bekräftigte der Goldman-Analyst Felix Schlueter in einer nach den TUI-Zahlen vorgelegten Studie seine Einschätzung eines Kursziels von 1,70 Euro! Bei einem Kurs in den vergangenen Handelstagen im Bereich von 3,40 Euro immerhin nochmals ein Risiko, dass sich die TUI-Titel halbieren!

Als Grund für diese pessimistische Einschätzung sieht der Goldman-Analyst hohe Unsicherheiten sowie das gerade jüngst veröffentlichte Zahlenwerk, dass das ausgefallene Geschäft von TUI in den vergangenen Wochen und Monate widerspiegele. Auch andere Analysten sind vorsichtig! Es ist einfach so, dass die weiterhin schwelende Corona-Pandemie in Verbindung mit Reisewarnungen und dem enormen Kapitalbedarf von TUI nicht gerade Vertrauen aufbaut!

Die jüngsten kräftigeren Erholungen im Mai/Juni sowie noch Anfang August wurden allesamt wieder verkauft! Die TUI-Aktie somit nach oben gedeckelt und Erholungen dürften auch weiterhin auf Widerstand treffen. Im Bereich um die runde 3 Euro-Marke darf mit Unterstützung gerechnet werden.





