TUI-Aktie – Das Datum ist wichtig: Juli 2022!

Überleben ist alles! Die Reisekonzerne und Kreuzfahrtanbieter, die diese Krise überstehen, haben Chancen! Denn einige kleinere Reiseveranstalter als auch Kreuzfahrtreedereien haben schon aufgeben! Auf den Abwrackstränden dieser Welt laufen neuerdings nicht nur ausgediente Frachter und Containerschiffe auf, sondern auch Kreuzfahrer! Letztlich könnte daher eine Normalisierung des Reiseverkehrs ausgesprochen positiv werden für die überlebenden Reisekonzerne! Doch der Weg dahin scheint noch lang zu werden! So gibt es mittlerweile viele Warnungen von Experten, die auch bei Vorlage eines Impfstoffes erst in Monaten oder in rund 2 Jahren eine Normalisierung des gesellschaftlichen Lebens erwarten. Denn bis “Herdenimmunität” durch eine ausreichende Anzahl an Impfungen vorliegt, bedarf es vor allem von Zeit!

So geht auch der TUI-Chef Fritz Joussen erst in 2022 von einem “normalen” Buchungsgeschäft” aus. Die Bereitschaft zum Urlaub sei da, sagte Joussen laut der Börsen Zeitung im Internationalen Club Frankfurter Wirtschaftsjournalisten. Denn für 2021 lägen hohe Vorbuchungen der Kunden vor. Doch auch aus anderer Sicht wird 2022 ein sehr wichtiges Jahr für den TUI Konzern!

Denn im Juli 2022 werden Kredite in Höhe von rund 5 Milliarden Euro fällig. Das Geld, welches in den vergangenen Monaten an Krediten und Staatshilfen ins Unternehmen zur Rettung des Konzerns geflossen wird, muss ja auch irgendwann zurückgezahlt werden! Um dieses Mammutvorhaben zu meistern, geht Fritz Joussen davon aus, dass mehrere Möglichkeiten hierfür in Betracht kommen. Einerseits eine Kapitalerhöhung zur Stärkung der Bilanz und andererseits der Verkauf von Unternehmensteilen.

Joussen geht weiter davon aus, dass schon eine deutliche Erholung des Reisegeschäfts in 2021 erfolgen wird. In Verbindung mit den Sparmaßnahmen, so der Reduzierung der Flugzeugflotte oder der forcierten Digitalisierung, geht Joussen davon aus, dass TUI sodann deutlich “schlanker” aufgestellt sein und auch die Profitabilität steigen werde.

from

Finanztrends by Stefan Salomon

