TUI-Aktie: Damit war nicht zu rechnen!

Die Nachrichtenlage sieht für TUI derzeit fatal aus. Nicht nur ist das Sommergeschäft zu weiten Teilen ins Wasser gefallen. Es sieht ganz danach aus, als würden auch Herbst und Winter eher überschaubare Umsätze liefern. Zahlreiche beliebte Reiseziele sind für Touristen geschlossen und es könnten durchaus noch weitere Länder und Regionen folgen. Noch dazu lebt der Reiseanbieter derzeit zum Teil von Staatshilfen, welche sich in rasantem Tempo reduzieren und die Frage aufkommen lassen, wie lange ein Überleben unter den derzeitigen Voraussetzungen überhaupt noch möglich ist. Trotz dieser prekären Lage kann die TUI-Aktie aber immer weiter zulegen.

Nachdem es schon in der vergangenen Woche überraschend schnell in die Höhe ging für die TUI-Aktie, setzt sich dieser Trend am Montag fort. Mit knapp einem Prozent bis zum Abend fallen die Zugewinne zwar nicht sensationell aus. Es ist dennoch bemerkenswert, dass die Kurse trotz katastrophaler Nachrichten immer weiter steigen. Es gibt jetzt sogar gute Chancen für einen Angriff auf die 4-Euro-Marke. Ein Übersteigen eben dieser Linie hätte einen psychologisch nicht zu vernachlässigenden Effekt. Es kristallisiert sich auch immer mehr heraus, warum die Aktionäre immer mehr zu TUI-Aktien greifen.

Ein Investment in die TUI-Aktie ist derzeit schlicht ausgedrückt eine Wette. Die Anleger setzen darauf, dass die Geschäfte im nächsten Jahr wieder besser laufen werden und nehmen die derzeit geringen Kurse als willkommene Chance für einen Einstieg. Aktuell leben dabei Hoffnungen auf die Zulassung eines Corona-Impfstoffs noch im laufenden Jahr wieder auf. Ein solches Szenario wäre für TUI der absolute Jackpot, da die Reiselust im kommenden Jahr damit wohl sprunghaft ansteigen würde. Allerdings ist das Risiko bei einer solchen Anlagestrategie recht hoch und eine Garantie für steigende Kurse kann es letztlich nie geben.





