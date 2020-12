TUI-Aktie: Da gibt es nichts schönzureden!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Kürzlich veröffentlichte der Reisekonzern TUI neue Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr, welche von den Anlegern schon heiß erwartet wurde. Eine positive Überraschung, auf die im Vorfeld nicht wenige gehofft hatten, gab es leider nicht zu sehen. Stattdessen zeigte sich das ganze Ausmaß der Folgen der Corona-Pandemie. Zeitweise sind die Umsätze mit Reisen um über 95 Prozent eingebrochen. Kurzfristig ist keine Besserung in Sicht, die Buchungen für den Winter liegen laut Konzernangaben um mehr als 80 Prozent unter den Werten des Vorjahrs. Dennoch ist das Management bemüht darum, Optimismus zu verbreiten.

Die Konzernleitung verweist bei den aktuellen Zahlen in erster Linie auf das kommende Jahr. Für den Mai sei das Angebot etwa schon zu 50 Prozent gebucht und die Buchungen für Sommer 2021 sollen sogar drei Prozent über jenen aus dem Jahr 2019 liegen. Allerdings ist es zweifelhaft, ob auch alle gebuchten Reisen tatsächlich stattfinden können. Das Coronavirus ist präsenter denn je und trotz erster Impfungen in Großbritannien darf stark bezweifelt werden, dass in einem halben Jahr schon wieder die alte Normalität in unseren Alltag und die Reisebranche eingekehrt ist. Die Aktionäre scheinen ebenfalls nicht so recht an das große Comeback im nächsten Jahr zu glauben.

Am Donnerstag zeigten die Aktionäre überdeutlich, was sie von den neuesten Geschäftszahlen halten. Die Reaktionen fielen sehr negativ aus und die Kurse purzelten um knapp 5,8 Prozent in Richtung Kurskeller. Nicht unwesentliche Teile der Zugewinne seit Anfang November mussten damit schon wieder abgegeben werden. Zwar hat die TUI-Aktie auch schon schlechtere Zeiten erlebt. Das alleine ist aber noch lange kein Grund, jetzt unvorsichtig zu werden. Die Zukunft des Reiseveranstalters bleibt ungewiss. Gute Worte aus der Chefetage allein helfen da nicht weiter. Um die Aktien wieder in die Höhe zu hieven, braucht es überzeugende Zahlen und vor allem eine klare Perspektive.





