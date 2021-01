TUI Aktie: Blanker Optimismus!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

2020 so schnell wie möglich abhaken: Das haben sich viele von uns zum Jahreswechsel vorgenommen. Auch Unternehmen wie TUI wollen wieder richtig durchstarten. Die Führung des weltgrößten Reisekonzerns versucht seit Wochen, Optimismus auszustrahlen.

Pünktlich zum Jahresbeginn legte TUI-Chef Fritz Joussen noch einmal nach. Nach dem Corona-Desaster 2020 erwarte er einen „schon weitgehend normalen Sommer“, sagte er der „Rheinischen Post“. Will heißen: Der eingebrochene Reisemarkt könnte rasch wiederbelebt werden.

Woher nimmt Joussen diesen Optimismus? Offenbar sind die Buchungszahlen für den Sommer gar nicht so übel. TUI bietet großzügige Stornierungsregeln an. Das Angebot für den Mai soll schon zur Hälfte ausgebucht sein.

Wichtiges Ziel: Die Auslastung soll optimiert werden. Deshalb will TUI nach eigenen Angaben 2020 etwa 20 Prozent weniger Flugreisen anbieten als in den Vorjahren. Der Konzern geht davon aus, dass gerade zur Hauptsaison im Juli und August viele Flüge ausgebucht sein werden. Außerdem will TUI seine 16 Kreuzfahrtschiffe wieder komplett in See stechen lassen.

Joussen kalkuliert damit, dass die Deutschen sich in diesem Jahr das Reisen besonders viel kosten lassen. Laut Marktforschern gebe es eine „enorme Sehnsucht der Menschen, nach dieser schwierigen Zeit wieder schöne Reisen machen zu können.“ Auch Storno-Gutscheine könnten jetzt eingelöst werden. Voraussetzung für diesen neuen Reiseboom aber wäre, dass es keine neuen bösen Überraschungen gibt und die Impfwelle Fahrt aufnimmt.

Die Corona-Krise hatte TUI 2020 besonders hart getroffen, zeitweise brach der Umsatz um 95 Prozent ein. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2020, das Ende September endete, rutschte der Reisekonzern mit gut 3 Milliarden Euro in die Verlustzone.

Ob es jetzt bald wieder aufwärts geht, bestimmen auch die Aktionäre mit. Sie entscheiden schon morgen über das neue milliardenschwere Rettungspaket für den Konzern inklusive Kapitalerhöhung. In den vergangenen zwei Wochen bereits stieg offenbar die Vorfreude der Börsianer, die Aktie stieg zuletzt kräftig. Mit einem Kurs von 5,19 Euro (Xetra) hatte sie auf Jahressicht allerdings 55 Prozent verloren.





