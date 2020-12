TUI-Aktie: Auf neuen Wegen!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Eigentlich befördert der Reisekonzern TUI ausschließlich Urlauber und deren Gepäck auf dem Luftweg. In Corona-Zeiten erweist sich dieses Geschäftsmodell allerdings als äußerst schwierig und viele Maschinen stehen derzeit ungenutzt auf dem Boden. Diese bieten sich damit geradezu an, um in kritischen Situationen auszuhelfen.

Genau das hat TUI nun getan, als die EU als Reaktion auf eine neue Coronavirus-Mutation in England die Grenzen zu Großbritannien über Tage weitgehend geschlossen hatte. Bis Heiligabend flogen ganze acht Flugzeuge im Auftrag des deutschen Touristik-Konzerns aus den Niederlanden und Belgien in Richtung Vereinigtes Königreich. An Bord hatten sie wichtige Schutzausrüstung für Krankenhäuser, welche derzeit völlig überlastet sind.

Ursprünglich hätte die Ausrüstung auf dem Landweg kommen sollen, dort blieben die LKW-Fahrer aufgrund der Grenzschließungen aber liegen. TUI sorgte mit seinem Einspringen für schnelle Hilfe vor Ort. Das ist eine noble Geste, welche dem Konzern insgesamt aber kaum weiterhilft.

Die TUI-Aktie steht noch immer heftig unter Druck, nachdem sich immer mehr milliardenschwere Verluste für das laufende Jahr andeuten. Noch dazu ist fraglich, ob schon 2021 wieder halbwegs der Weg zur Normalität gefunden werden kann. Sollte das nicht der Fall sein, stellt sich die Frage nach der langfristigen Liquidität des Unternehmens.

Zwar erlebte die TUI-Aktie im November einen erfreulichen Auftrieb. Wirklich optimistisch sind die Aktionäre bisher mit Blick auf die Zukunft aber noch nicht. Von rund 3 Euro konnten die Kurse sich bis Weihnachten auf etwa 4,70 Euro verbessern. Im Vergleich zum Jahresbeginn notiert die TUI-Aktie damit noch immer satte 60 Prozent im Minus.

Es ist nicht davon auszugehen, dass wir in absehbarer Zeit ein Comeback in zweistellige Kursregionen zu sehen bekommen werden. Tatsächlich können die Anleger wohl froh sein, wenn der Titel sein jetziges Niveau längere Zeit halten kann. Frische Signale wird es spätestens mit den neuesten Quartalszahlen geben.





