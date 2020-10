TUI-Aktie: Als wäre nichts gewesen!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Als die Bundesregierung am Mittwoch neuerliche Beschränkungen für das alltägliche Leben aussprach, machte sich an der Börse regelrecht Panik breit. In den Medien ist auch von einem „Lockdown Light“ die Rede, welcher zahlreiche Branchen in enorme Bedrängnis bringt. Nicht unbedingt profitieren dürfte etwa die Reisebranche. Für die TUI-Aktie ging es folglich tief in Richtung Kurskeller. Bereits am Donnerstag zeigen die Anleger aber schon wieder deutlich besser gelaunt. Der Grund dafür ist bei den Kreuzfahrten zu finden.

Während AIDA kurz nach Bekanntwerden der Beschränkungen für November alle Kreuzfahrten im gleichen Monat absagte, denkt TUI offenbar gar nicht daran, solch einen Schritt zu gehen. Stattdessen teilte der angeschlagene Reiseveranstalter mit, dass die eigenen Schiffe auch im kommenden Monat weiterfahren. Dagegen spreche nichts, da die Reisen an sich im Ausland stattfänden und die Reise zum Schiff als erlaubter Transi anzusehen sei. So zumindest argumentierte ein Sprecher des Unternehmens.

An der Börse sorgte die etwas überraschende Haltung von TUI am Donnerstag zu satten Kursgewinnen. Um knapp 3,8 Prozent ging es für die TUI-Aktie bergauf. Das reicht zwar nicht, um bereits alle Verluste des Vortages wieder auszugleichen. Zumindest einige Anleger konnten aber davon überzeugt werden, nicht noch mehr ihrer Anteile zu verkaufen. Dabei dürfte jedem klar sein, dass Kreuzfahrten alleine die Zahlen nicht retten werden. Die Fortsetzung des lukrativen Geschäfts lässt aber zumindest vermuten, dass die Umsätze im November nicht komplett auf 0 zurückfallen werden. Das allein reicht derzeit aus, um für eine ordentliche Erholung der Aktie zu sorgen.





