TUI-Aktie: Alles wieder gut?

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Charttechnisch hat sich einiges bei der TUI Aktie getan. Der Kurs ist stark angestiegen in den letzten Wochen und auch die ersten Widerstände wurden erfolgreich aus dem Weg geräumt. Hier ist vor allem die 200-Tagelinie zu nennen, die bereits zu Beginn des laufenden Monats nach oben hin durchbrochen wurde. Aktuell liegt der Aktienkurs der TUI im Bereich um 5,81 Euro.

Im laufenden Monat hat die Aktie der TUI rund 85 % an Wert zugelegt, diese Entwicklung ist wirklich beachtlich mit Blick auf die längere Seitwärtsphase und die Unsicherheit am Markt. Jedoch ging es im Monat Mai bereits in ähnliche Höhen nach oben, als Corona abebbte und die Leute wieder verreisten. Der Soft-Lockdown dürfte den Winterreiseverkehr aber größtenteils unterbinden und viele dürften zuhause bleiben.

Das gesamte Ausmaß ist bisher nicht absehbar, sodass wir gespannt sind, wie das vierte Quartal ausfallen wird. Aktuell wird zudem wieder über Staatshilfen für die Luftfahrtbranche diskutiert. Kann die TUI auch darauf hoffen, vom staatlichen Füllhorn zu kosten und mit welchen Summen ist hier zu rechnen? Das sind noch Fragen, die in den nächsten Wochen geklärt werden müssen.





Vergessen Sie alles bisher Dagewesene!

Diese unscheinbare deutsche Aktie wird in Zukunft nur noch steigen … deshalb sollten Sie auf gar keinen Fall zögern und sofort investieren. Denn dieses eine Unternehmen besitzt jetzt die Schlüsseltechnologie, die das Internet der Zukunft benötigt.