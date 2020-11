TUI Aktie: Alle hinter sich gelassen!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Die Aktie von TUI hat den wohl besten Wochenstart in ihrer Börsengeschichte hingelegt. Nachdem die Papiere des Touristikkonzerns sich in der vergangenen Woche bereits von 4,34 Euro auf 4,90 Euro verbessert hatten, geht es in dieser Woche richtig ab. Am Montag sprang die TUI-Aktie auf 5,32 Euro, am Dienstag brachen dann alle Dämme: 6,14 Euro standen zum Xetra-Handelsschluss bei TUI auf dem Kurszettel – ein Plus von 25 Prozent in zwei Handelstagen. Auch wenn TUI vorbörslich am Mittwoch etwas nachgab – die Hoffnung lebt.

Diese hat für die durch Corona gebeutelte Branche, und damit auch für Europas größten Reisekonzern TUI, zweifellos mit den sich zuletzt häufenden, positiven Nachrichten bezüglich eines baldigen Impfstoffes zu tun, ob durch BioNTech, Moderna oder AstraZeneca. Der weltgrößte Kreuzfahrtanbieter Carnival (u.a. AIDA) legte ebenso massiv zu wie etwa Lufthansa, Airbus und Fraport. TUI aber schlägt sie alle. Allein in der zurückliegenden Woche hat der Konzern ein Drittel an Börsenwert zugelegt. Innerhalb eines Monats hat sich die TUI-Aktie sich im Wert annähernd verdoppelt. Kein Wunder: Die Menschen haben offenbar eine große Sehnsucht nach Verherrscht enborreisen.

Denn auf eine 35-tägige Kreuzfahrt von TUI Cruises, die am 10. Dezember 2020 starten soll, herrscht enormer Andrang: „Innerhalb weniger Stunden war die Reise schon fast zur Hälfte ausgebucht“, hieß es in Medienberichten am Wochenende. Insgesamt sei auf dem Schiff Platz für bis zu 1500 Passagiere, mehr als 700 Plätze seien TUI Cruises zufolge kurz nach dem Verkaufsstart am Freitagmorgen bereits belegt gewesen. Die „Mein Schiff 1″ soll ohne Landgang direkt in die Karibik fahren und kurz vor Weihnachten eine Privatinsel in der Karibik ansteuern. Diese haben die TUI-Reisenden demnach neun Tage lang annähernd für sich. Allerdings herrscht an Bord ein strenges Gesundheits- und Hygienekonzept. Das TUI-Kreuzfahrtschiff wird zudem nur zu maximal 60 Prozent belegt sein.

