TRUMP REDET DOLLAR SCHWACH

Der Anstieg des Euro belastet den deutschen Aktienmarkt am Donnerstag zunächst. Im Laufe des Vormittags schaffte der Dax es aber wieder auf Vortagsniveau und notierte bei 12.137 Punkten.Die Gemeinschaftswährung war auf 1,0670 Dollar geklettert, nachdem US-Präsident Donald Trump den Kurs des Dollars als zu stark kritisiert hatte. Dem "Wall Street Journal" gegenüber hatte er sich dahingehend geäußert, dass der Dollar zu stark sei. Zudem stellte er sich, im Gegensatz zu früheren Aussagen, als Anhänger einer lockeren Geldpolitik dar und schloss eine erneute Nominierung der aktuellen Notenbankchefin Janet Yellen nicht gänzlich aus. Der Greenback ging daraufhin auf Tauchstation, Euro und Yen dagegen zogen spürbar an. Ein starker Euro verschlechtert Exportchancen für die deutsche Industrie.Am Karfreitag sowie am Ostermontag bleiben viele europäische Börsen geschlossen.Heute steht der Auftakt der US-Bilanzsaison im Fokus. JP Morgan, Citigroup und Wells Fargo öffnen ihre Bücher. Ein enttäuschender Start ins Jahr könnte laut Börsianern für Ernüchterung am Gesamtmarkt sorgen. Auf der Konjunkturseite steht neben dem Wochenbericht vom US-Arbeitsmarkt auch das von der Uni Michigan errechnete Verbrauchervertrauen für April an.