TOM TAILOR (Daily) - Die Rally geht weiter

Die Bodenbildung im Verlauf der Tom Tailor-Aktie haben wir an dieser Stelle mehrfachpositiv begleitet. Nach der erfolgreichen unteren Umkehr hat der Titel aber selbstunsere kühnsten Erwartungen übertroffen, indem das Kursziel des Wendemusters in Rekordgeschwindigkeitabgearbeitet wurde. Der laufende Aufwärtstrend ist dabei absolut intakt, was Anlegerbeispielsweise am trendfolgenden MACD festmachen können, der in allen von uns betrachtetenZeitebenen (Tag, Woche, Monat) aktuell „long“ positioniert ist. Außerdem konnten zuletztdie höchsten Handelsumsätze seit Anfang 2016 verbucht werden, wodurch die Haussetendenzzusätzlich untermauert wird. Im Wochenverlauf wurde zudem das charttechnisch interessanteLevel in Form der Kombination aus den Tiefs vom Juni, Juli und August 2015 zwischen8,64 EUR und 8,85 EUR sowie dem 38,2%-Fibonacci-Retracement des gesamten Baisseimpulsesseit November 2013 (8,87 EUR) überwunden. Anleger können vor diesem Hintergrund dieAufstockung bestehender Longpositionen ins Auge fassen und den Stopp-Loss auf dasbeschriebene Ausbruchsniveau nachziehen.