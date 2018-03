TOM TAILOR (Daily) - Idealtypisches Sprungbrett

Idealtypisches Sprungbrett





Atempausen bis zu einem Fibonacci-Cluster bieten Tradern oftmals interessante Einstiegspunkte.

Ein lehrbuchmäßiges Beispiel stellt derzeit die Tom Tailor-Aktie dar. Hier wird die

38,2%-Korrektur des gesamten Hausseimpulses seit Sommer 2016 (9,09 EUR) durch das

61,8%-Pendant der letzten Aufwärtsbewegung (9,03 EUR) untermauert. Knapp darunter

befinden sich mit den alten Ausbruchsmarken bei rund 9 EUR sowie der 200-Tages-Linie

(akt. bei 8,98 EUR) weitere wichtige Unterstützungen. Auf dieser Basis hat das Papier

jüngst eine Aufwärtskurslücke ausgeprägt, die bisher nicht vollständig geschlossen

wurde (untere Gapkante bei 9,03 EUR). Das so entstehende „Fenster“ nährt die Hoffnung,

dass der Titel das eingangs angeführte Sprungbrett nutzen wird. In die gleiche Kerbe

schlagen derzeit die Umsatzentwicklung, die zuletzt spürbar anzog, sowie das neue

Einstiegssignal seitens des trendfolgenden MACD. In diesem Umfeld definieren die Hochs

bei rund bei 10 EUR ein erste Anlaufziel, ehe der ehemalige Aufwärtstrend seit Herbst

2016 (akt. bei 11,68 EUR) wieder ins Blickfeld rückt. Eine enge Absicherung auf Basis

der 200-Tages-Linie gewährleistet gleichzeitig ein günstiges Chance-Risiko-Verhältnis.





















TOM TAILOR (Daily)











































