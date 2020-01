TLT: Kaufsignal für Staatsanleihen wahrscheinlich in Kürze

Symbol: TLT ISIN: US4642874329



Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate

Rückblick: Trotz der bombastischen Entwicklung an den us-amerikanischen Börsen liegen auch die 20-jährigen Staatsanleihen mit über fünf Prozent im Plus. Heute ist der ETF aus der spitz zulaufenden Keilformation ausgebrochen und hat auf Augenhöhe mit dem Tageshoch vom Montag letzter Woche geschlossen.

Chart vom 15.01.2020 Kurs: 145,82 USD





Meine Expertenmeinung zu TLT

Meinung: Angesichts der gerade etwas heiß laufenden Aktienmärkte haben wir uns schon in den vergangen Tagen mit sicheren Häfen beschäftigt. Nach den Edelmetallen Gold und Silber sind heute die Staatsanleihen dran. Momentan sind wir bei Tag 30 eines der meist bis zu vierzig Tage lang laufenden Aufwärtstrends. Natürlich können Korrekturen auch einmal früher kommen und heftiger ausfallen, insofern könnten die Staatsanleihen gerade für Trader, die nicht rund um die Uhr das Ohr an den Märkten jetzt interessant sein.

Mögliches Setup: Allzu viel kann man mit Staatsanleihen in der momentanen Situation nicht falsch machen. Als Kaufsignal haben wir die obere Linie bei 139,80 USD gesetzt. Das Stopp Loss-Signal Signal würde unter dem Tief von vorgestern passen.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt aktuell Positionen in TLT.

Analyse erstellt im Auftrag von



Die Verfasser der Berichte legen gemäß § 48f Abs. 5 BörseG offen, dass sie selbst an einzelnen Finanzinstrumenten, die Gegenstand der Analysen sind, ein finanzielles Interesse haben könnten.

Dies ist eine Marketingmitteilung. Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Risikohinweise: Es handelt sich bei den besprochenen Finanzinstrumenten teils um hochspekulative Veranlagungen, welche zu einem Totalverlust führen können.Frühere Wertentwicklungen. Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.



Der Finanzinformationsdienst und deren Autoren werden Finanzinstrumente als Trader privat bei Eintreten der auf der Plattform www.ratgeberGELD.at besprochenen charttechnischen Bedingungen mit großer Wahrscheinlichkeit selbst traden. Dies könnte auch bei diesem Wertpapier einen Interessenskonflikt begründen, welcher aber zum Zeitpunkt der Marktberichterstellung oder der Empfehlung noch nicht besteht. Kauf und Verkauf können dabei jederzeit erfolgen und werden nur für Kunden auf www.ratgeberGELD.at im Chat oder per Mail veröffentlicht. Zur Vermeidung möglicher Interessenskonflikte durch Kursmanipulationen, dem sogenannten Scalping (Kurse in eine bestimmte Richtung lenken), werden nur stark marktkapitalisierte Wertpapiere von minimum 200 Millionen USD, einem Float von über 20 Millionen USD einem Kurs über 5.00 USD mit einem Mindesthandelsvolumen von 500.000 Stück pro Tag, Indizes, Rohstoffe und Währungen besprochen. Die Verfasser der Berichte legen gemäß § 48f Abs. 5 BörseG offen, dass sie selbst an einzelnen Finanzinstrumenten, die Gegenstand der Analysen sind, ein finanzielles Interesse haben könnten.

Vollständigen Disclaimer anzeigen