TEVA Pharmaceutical-Aktie: Zurückhaltung ist weiter angebracht! - Aktienanalyse

Weitere Suchergebnisse zu "Teva Pharmaceutical ADR":

London (www.aktiencheck.de) - TEVA Pharmaceutical-Aktienanalyse von Analyst Douglas Tsao von Barclays:



Laut einer Aktienanalyse rät Analyst Douglas Tsao von Barclays weiterhin zu einer Gleichgewichtung der Aktien des Pharmakonzerns TEVA Pharmaceutical Industries Ltd. (ISIN US8816242098, WKN 883035, Ticker-Symbol: TEV, NYSE-Euronext-Symbol: TEVA).



Die Analysten von Barclays vertreten die Auffassung, dass sich die Bedingungen im Generikamarkt verbessert haben.



Nach Ansicht von Analyst Douglas Tsao sollte aber erst eine bessere Visibilität hinsichtlich der Markteinführung von Generika herrschen, bevor Anleger die Seitenlinie verlassen



Das Kursziel für die Aktien von TEVA Pharmaceutical Industries Ltd. werde aber von 13,00 auf 20,00 USD heraufgesetzt.





In ihrer TEVA Pharmaceutical-Aktienanalyse bekräftigen die Analysten von Barclyas das Votum "equal weight".Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Frankfurt-Aktienkurs TEVA Pharmaceutical-Aktie:18,46 Euro +0,38% (25.05.2018, 14:09)Tradegate-Aktienkurs TEVA Pharmaceutical-Aktie:18,40 Euro -0,27% (25.05.2018, 14:09)NYSE-Euronext-Aktienkurs TEVA Pharmaceutical-Aktie;USD 21,55 -0,37% (25.05.2018, 14:24, vorbörslich)ISIN TEVA Pharmaceutical-Aktie:US8816242098WKN TEVA Pharmaceutical-Aktie:883035Ticker Symbol TEVA Pharmaceutical-Aktie:TEVNYSE-Euronext-Symbol TEVA Pharmaceutical-Aktie:TEVATEVA Pharmaceutical Industries Ltd. (ISIN US8816242098, WKN 883035, Ticker-Symbol: TEV, NYSE-Euronext-Symbol: TEVA) gehört global gesehen zu den 10 größten Pharmaunternehmen und ist einer der weltweit führenden Hersteller von Generika. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Israel. (25.05.2018/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.