TEVA Pharmaceutical-Aktie: Bedarf an Migränemitteln bleibt groß! - Aktienanalyse

Weitere Suchergebnisse zu "Teva Pharmaceutical ADR":

New York (www.aktiencheck.de) - TEVA Pharmaceutical-Aktienanalyse der Analystin Louise Chen von Cantor Fitzgerald:

Aktienanalystin Louise Chen vom Investmenthaus Cantor Fitzgerald vertritt in Bezug auf die Aktien des Biotechkonzerns TEVA Pharmaceutical Industries Ltd. (ISIN US8816242098, WKN 883035, Ticker-Symbol: TEV, NYSE-Euronext-Symbol: TEVA) nach wie vor eine neutrale Sichtweise.

Die Zulassung von Amgen's Migränemittel Aimovig ist nach Ansicht der Analysten von Cantor Fitzgerald für TEVA Pharmaceutical Industries Ltd. wie auch mögliche andere neue Migränetherapien eine positive Nachricht. In diesem Feld bestehe immer noch ein großer Bedarf an neuen Behandlungsmöglichkeiten.

Angesichts von Produktionsproblemen rechne TEVA aber damit, dass es zu einer Zulassung erst Richtung Jahresende kommen könnte, so die Analystin Louise Chen.

Die Aktienanalysten von Cantor Fitzgerald bestätigen in ihrer TEVA Pharmaceutical-Aktie das "neutral"-Rating sowie das Kursziel von 18,00 USD.

Kurzprofil TEVA Pharmaceutical Industries Ltd.:

TEVA Pharmaceutical Industries Ltd. (ISIN US8816242098, WKN 883035, Ticker-Symbol: TEV, NYSE-Euronext-Symbol: TEVA) gehört global gesehen zu den 10 größten Pharmaunternehmen und ist einer der weltweit führenden Hersteller von Generika. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Israel. (22.05.2018/ac/a/n)



