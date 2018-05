TAKKT-Aktie: Übernahme Nr. 2 - Aktienanalyse

Weitere Suchergebnisse zu "Takkt":

Stuttgart (www.aktiencheck.de) - TAKKT-Aktienanalyse von Analyst Thomas Hofmann von der LBBW:



Thomas Hofmann, Investmentanalyst der LBBW, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TAKKT AG (ISIN: DE0007446007, WKN: 744600, Ticker-Symbol: TTK) weiterhin zu kaufen.



Mit der heute Morgen veröffentlichen Übernahme der schwedischen Runelandhs (Umsatz etwa 14 Mio. EUR, Kaufpreis etwa 17 Mio. EUR) runde TAKKT die Aktivitäten in Nordeuropa ab. Runelandhs Profitabilität liege am unteren Ende des Zielkorridors von TAKKT. Durch Synergieeffekte in der Logistik sowie Cross Selling Effekte dürfte diese Differenz allerdings relativ kurzfristig ausgeglichen werden können. Die Auswirkungen auf die Analystenprognosen seien nur unwesentlich. Zusammen mit der Akquisition von Equp4Work sei Runelandhs die zweite Übernahme in diesem Jahr. TAKKT habe somit im laufenden Geschäftsjahr etwa 57 Mio. EUR für Akquisitionen aufgewendet, was angesichts eines von un Hofmann s für 2018 erwarteten Free Cashflows von 78 Mio. EUR keine übermäßige finanzielle Belastung darstelle.



Nach einer enttäuschenden Entwicklung in Q1 18 dürfte es in Q2 wieder etwas besser für TAKKT laufen. Einerseits würden arbeitstagbedingte Sonderbelastungen entfallen und andererseits verringere der steigende USD währungsbedingte Einbußen. Operativ rechne Hofmann nicht mit einer signifikanten Veränderung ggü. Q1.



Thomas Hofmann, Investmentanalyst der LBBW, behält daher sein "kaufen"-Rating für die TAKKT-Aktie bei. Risiken für seinen Investment Case würden sich insbesondere aus gesamtwirtschaftlichen Unwägbarkeiten in den Kernregionen Nordamerika und Europa ergeben. Das Kursziel werde bei 20 EUR belassen. (Analyse vom 25.05.2018)

XETRA-Aktienkurs TAKKT-Aktie:16,72 EUR +0,12% (25.05.2018, 15:37)
Tradegate-Aktienkurs TAKKT-Aktie:16,60 EUR -0,72% (25.05.2018, 11:53)

ISIN TAKKT-Aktie:DE0007446007
WKN TAKKT-Aktie:744600
Ticker-Symbol TAKKT-Aktie:TTK

TAKKT (ISIN: DE0007446007, WKN: 744600, Ticker-Symbol: TTK) ist in Europa und Nordamerika der führende B2B-Spezialversandhändler für Geschäftsausstattung. Der Konzern ist mit seinen Marken in mehr als 25 Ländern vertreten. Das Sortiment der Tochtergesellschaften umfasst über 500.000 Produkte aus den Bereichen Betriebs- und Lagereinrichtung, Büromöbel, Transportverpackungen, Displayartikel, Ausrüstungsgegenstände für den Einzelhandel sowie den Gastronomie- und Hotelmarkt.

Die TAKKT-Gruppe beschäftigt über 2.000 Mitarbeiter und hat weltweit knapp 3 Millionen Kunden. Das Unternehmen ist im SDAX gelistet und im Prime Standard der Deutschen Börse vertreten.