TAAT Lifestyle & Wellness Aktie: Hammer!

In der neuen Handelswoche hatte sich der nun seit einigen Tagen andauernde Abwärtstrend zunächst fortgesetzt. So verlor die TAAT Lifestyle & Wellness Aktie bis Mittwoch-Nachmittag fast 11 Prozent. Doch nun scheint es endlich eine Wende zu geben!

Am Donnerstag konnte die Aktie um starke 10 Prozent zulegen. Nachdem die Aktie zuvor am Mittwoch bis 1,76 EUR fiel, drehte sie im Anschluss wieder auf. Folglich scheint sich in der Zone um 1,70 EUR ein charttechnischer Unterstützungsbereich zu formieren. Bereits im Oktober konnten wir beobachten, dass die Aktie nach Abverkäufen mehrmals an dieser Zone abprallte.

Die Chancen steigen, dass sich die Korrekturbewegung in der sich die Aktie seit dem 23.Novemeber befindet, dem Ende zuneigt. Zuvor erreichte die TAAT Lifestyle & Wellness Aktie mit 2,83 EUR ein neues Jahreshoch. Infolgedessen nutzten einige Anleger den starken Anstieg zwischen Ende Oktober und dem Jahreshoch (+102 Prozent), für Gewinnmitnahmen.

Darüber hinaus hatte sich die Befürchtung hinsichtlich einer möglichen größeren Korrektur auch durch die 38-Tage-Linie (GD38) bewahrheitet. So diente in der Vergangenheit die 38-Tage-Linie (GD38) als verlässliche Trendlinie, bei der die TAAT Lifestyle & Wellness Aktie nach den Korrekturbewegungen des Öfteren abprallte. Doch durch das neue Jahreshoch im November hatte sich der Abstand zum besagten Preis-Indikatoren auf mehr als 50 Prozent vergrößert. Nichtsdestotrotz war der November mit einem Kurszuwachs von 24 Prozent ein erfolgreicher Monat für die Aktie.

Aktuell kann die Aktie lediglich 1 Analysteneinschätzung vorweisen. Folglich hält sich die derzeitige Aussagekraft in diesem Bereich in Grenzen. Der Vollständigkeit halber sei an dieser Stelle erwähnt, dass die vorhandene Analysteneinschätzung ein ‘Buy’-Rating ist mit einem Kursziel von 3,60 USD (2,97 EUR).





