Symrise – Seitwärtsrenditen mit Aromen-Weltmarktplayer

Seit der DAX-Neuorganisation im September gehört auch Symrise (DE000SYM9999) zum deutschen Leitindex. Die Aktie notiert mit 130 Euro aktuell auf Allzeithoch und ist mit einem KGV jenseits der 40 auch als Nummer 3 der Geschmacks- und Duftstoffhersteller weltweit nicht mehr günstig bewertet. Mit den richtig gewählten Zertifikaten ist ein defensiver Einstieg möglich. Da das absolute Volatilitätsniveau aufgrund des stabilen Geschäftsmodells nicht sonderlich hoch ist, müssen Caps und Basispreise am Geld gewählt werden, damit interessante Renditen realisiert werden.

Discount-Strategie mit 7 Prozent Puffer (Juni)

Beim Discount-Zertifikat der SG mit der ISIN DE000SF2QDQ4 errechnet sich aus der Differenz zwischen Cap (130 Euro) und dem Preis von 122,18 Euro eine Renditechance von 7,82 Euro oder 12,1 Prozent p.a. Der Sicherheitspuffer beträgt 6,3 Prozent. Schließt die Aktie am Bewertungstag 17.6.22 unter dem Cap, erhalten Anleger die Lieferung einer Symrise-Aktie.

Einkommensstrategie mit 8 Prozent Kupon (September)

Die Aktienanleihe der BNP mit der ISIN DE000PH337P9 zahlt unabhängig vom Aktienkurs einen Kupon von 8 Prozent p.a. Durch den Einstiegskurs unter pari kann die effektive Rendite auf 9 Prozent p.a. ansteigen, sofern die Aktie am Bewertungstag (16.9.22) auf oder über dem Basispreis von 130 Euro schließt. In diesem Fall gibt’s auch den vollständigen Nominalbetrag zurück. Andernfalls erfolgt die Lieferung von 7 Aktien nach Bezugsverhältnis (= 1.000 Euro / 130 Euro, Bruchteile in bar).

Einkommensstrategie mit 6 Prozent Kupon (Dezember)

Eine drei Monate längere Laufzeit bringt die Aktienanleihe der BNP mit der ISIN DE000PH337R5 mit dem Kupon von 6 Prozent p.a. Da der aktuelle Kaufkurs mit 98,26 Prozent auch hier unter pari liegt, kann die effektive Rendite auf 7,8 Prozent steigen, wenn die Aktie am 16.12.22 oberhalb des Basispreises von 130 Euro notiert. Im gegenläufigen Szenario steht auch hier die Lieferung von 7 Aktien an (Bruchteile im Barausgleich).

ZertifikateReport-Fazit: Die Zertifikate und die Aktienanleihe eignen sich grundsätzlich für alle Aktienanleger, die mittelfristig von zumindest seitwärts tendierenden Kursen der Symrise-Aktie ausgehen und damit solide Renditen erzielen wollen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Symrise-Aktien oder von Anlageprodukten auf Symrise-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Autor: Thorsten Welgen