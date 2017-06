Sygnis: Mal sehen, ob die nächste Trading-Idee ein Treffer wird!

Weitere Suchergebnisse zu "Sygnis":

Am 28. Mai hatten wir erstmalig über Sygnis berichtet und das war unser Artikel: „Sygnis: Diese Aktie hat die „Wachstums-DNA!“ Trading-Chance voraus! Sygnis ist ein Entwickler von molekularbiologischen Produkten, die u.a. für die DNA-Vervielfältigung Verwendung finden. Es handelt sich bei Syngis um eine Wachstumsaktie, die von eigenem organischem Wachstum und durch Zukäufe getrieben werden könnte. Der charttechnische Widerstand bei 1,66 Euro schien nach dem Kurssprung von etwa 1,50 Euro auf 1,65 Euro eine Hürde zu sein, was sich aber durch einen Kursgewinn am Freitag offenbar als unzutreffend herausgestellt hat. Im Moment steht die Aktie fast an einem neuen Widerstand. Sollte diese Hürde auch genommen werden, ist der Weg zum Allzeithoch bei 2,125 Euro aus dem Februar frei.



Der starke Kursgewinn am Freitag war der Meldung geschuldet, dass Sygnis eine verbindliche Zusage zur Abnahme von Aktien im Wert von bis zu 3,5 Mio. Euro von einem Investor erhalten, um die Übernahme der Innova Biosciences zu finanzieren. Es fehlt nur noch ein kleiner Schritt zur Trading-Chance. Wer jetzt gut aufpasst, kann den passenden Moment erwischen. Mehr – wie immer - im RuMaS Express-Service.“ Der von uns genannte Einstiegskurs wurde am 29. Mai zwar genommen, aber es gab einen Rücksetzer. Nach dem erneuten Kursgewinn hält sich Aktie derzeit im Bereich zwischen 1,70 Euro und 1,80 Euro seit einigen Tagen in einer Seitwärtsphase, die nach einem möglichen Ausbruch riecht. Die Chartindikatoren sprechen dafür.





Ab wann wir bei einer Aktie in den Trading-Modus gehen würden, erfahren Sie regelmäßig, wenn Sie den RuMaS Express-Service abonnieren . Aber nicht nur die Abonnenten des Express-Service können von unseren Trading-Ideen profitieren, denn RuMaS Trading-Tipps gibt es an jedem Sonntag und unsere Trading-Liste umfasst regelmäßig mehr als 10 Trading-Chancen.Der RuMaS Express-Service bietet übrigens auch für Anleger mit einem kleinen Anteil „Zockerblut“ täglich interessante Trading-Ideen mit Knockout-Hebel-Zertifikaten. Unsere Trading-Chancen enthalten konkrete Einstiegskurse, sie enthalten die WKN der Aktie und auch die WKN und alle Daten für ein eventuell alternativ vorgeschlagenes Hebel-Produkt, mit dem man den Gewinn so richtig aufpeppen kann. Börsengewinne machen ist eine Frage des Erkennens von Chancen und des richtigen Einstiegskurses. Wir beweisen in jeder Woche, dass wir mit unseren Einstiegskursen sehr oft richtig gelegen haben. Mit dem RuMaS Express-Service können auch Anfänger zu Börsengewinnern werden. Probieren Sie es einfach mal aus!

Disclaimer

Die in dieser Information zur Verfügung gestellten Hinweise dienen ausschließlich zur Information und stellen keine Aufforderung oder Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf eines Wertpapiers oder eines anderen Finanzinstruments dar. Es handelt sich nicht um eine Anlageberatung oder Anlageempfehlung, sondern beschreibt lediglich die Meinung der Redaktion. Jeder Trader, Anleger oder Investor entscheidet grundsätzlich nur selbst über den Kauf oder Verkauf eines Finanzinstruments und muss sich klar darüber sein, dass jederzeit Verluste, bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals möglich sind. Jeder Haftung wird daher ausgeschlossen.