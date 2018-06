Swiss Re-Aktie fair bewertet? Aktienanalyse

Weitere Suchergebnisse zu "Swiss Re":

Volker Sack, Analyst der Nord LB, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Rückversicherers Swiss Re AG (ISIN: CH0126881561, WKN: A1H81M, Ticker-Symbol: SR9, SIX Swiss Ex: SREN, Nasdaq OTC-Symbol: SSREF).



Wenngleich die Q1/2018er Zahlen durch Sondereffekte belastet gewesen seien, so hätten sie doch über den Analystenerwartungen gelegen, so der Analyst in einer am Donnerstag veröffentlichten Studie. Sack gehe davon aus, dass sich Swiss Re für 2018 auf Kurs befinde, auch wenn weiterhin eine Reihe von Risiken zu Kursrücksetzern führen könnten. Stabilisierend dürften Aktienrückkaufprogramm und die attraktive Dividendenrendite wirken. Auf Basis der Multiplikatoren KGV sehe der Analyst die Swiss Re-Aktie nun wieder nahezu fair bewertet.



Volker Sack, Analyst der Nord LB, bleibt daher in einer aktuellen Aktienanalyse bei seiner Halteempfehlung für die Swiss Re-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von CHF 90. (Analyse vom 31.05.2018)



Der börsennotierte Schweizer Rückversicherer Swiss Re AG (ISIN: CH0126881561, WKN: A1H81M, Ticker-Symbol: SR9, SIX Swiss Ex: SREN, Nasdaq OTC-Symbol: SSREF) wurde 1863 gegründet und ist heute mit 50 Gruppengesellschaften und Vertretungen in mehr als 20 Ländern tätig.Swiss Re ist ein breit diversifizierter, globaler Rückversicherer und bietet Finanzdienstleistungsprodukte an, die den Kunden das Eingehen von Risiken ermöglichen. Die traditionellen Rückversicherungsprodukte werden durch versicherungsbasierte Corporate-Finance-Lösungen und -Dienstleistungen für ein umfassendes Risikomanagement ergänzt.Der Konzern Swiss Re gliedert sich in drei Geschäftsbereiche: Reinsurance (Versicherungen), Corporate Solutions (Lösungen für Unternehmen) und Admin Re (Lösungen für Regierungen/Institutionen). Swiss Re in München betreut die Märkte Deutschland und Österreich, die nordischen und baltischen Länder sowie Zentral- und Osteuropa. Außerdem bietet Swiss Re mit der Servicegesellschaft AssTech versicherungsnahe Dienstleistungen im Risikomanagement.Rund 11.000 Menschen sind weltweit für Swiss Re tätig. Der internationale Hauptsitz ist in Zürich. In München sind rund 450 Mitarbeiter beschäftigt.