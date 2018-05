Swiss Re-Aktie: Kein Deal mit Softbank - Nicht sehr überraschend, dennoch eine Enttäuschung - Aktienanalyse

Weitere Suchergebnisse zu "Swiss Re":

Kein Deal mit Softbank: Die Parteien hätten sich geeinigt, die Gespräche über eine Minderheitsbeteiligung von Softbank an Swiss Re zu beenden. Dennoch halte der Rückversicherer an seiner Technologiestrategie fest, die interne wie externe Lösungen vorsehe (inkl. potenzielle Kooperationen mit Softbank).



Die Beendigung der Gespräche komme zwar nicht ganz überraschend, sei aber trotzdem eine Enttäuschung. Wäre eine Beteiligung zustande gekommen, hätte Swiss Re einen freundlich gesinnten Aktionär an Bord holen, den Zugang zum Boommarkt Asien verbessern und technologische Plattformen aus beiden Häusern einsetzen können. So wie die Dinge stünden, komme von Softbank wohl nicht mehr allzu viel. Die Aktie werde derzeit zum 11,3fachen EPS 18E und 0,85fachen Buchwert gehandelt, womit Swiss Res Bewertung etwas unter dem Durchschnitt der Peergruppe liege.



Stefan Schürmann, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "hold"-Rating und das Kursziel von CHF 103,00 für die Swiss Re-Aktie. (Analyse vom 28.05.2018)



