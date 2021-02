Sweet Earth drängt mit Hanfprodukten nach Südamerika

Als wir Ende Mai 2020 die Leser von GOLDINVEST.de das erste Mal auf die kanadische CBD-Gesellschaft Sweet Earth Holdings (CSE SE / FWB 1KZ1) aufmerksam machten, notierte die Aktie noch bei 0,17 CAD. Jetzt, noch kein ganzes Jahr später, kostet eine Sweet Earth-Aktie mit 0,335 CAD bereits fast das Doppelte wie damals, kurz nach dem Börsengang!



Seitdem hat das Unternehmen aber auch große Fortschritte gemacht und unter anderem die Expansion nach Asien vorangetrieben. Ein anderer, sehr großer Markt ist Lateinamerika, weltweit die Nummer Zwei mit einem Wert von 9,8 Mrd. USD pro Jahr. Sweet Earth will sich Südamerika erschließen, indem man zunächst mit dem Verkauf von Hanfprodukten in Kolumbien beginnt.



Allerdings fehlen in der Region klare Regeln, was die Entwicklung des südamerikanischen CBD-Marktes verlangsamt. Schließlich ist CBD in einigen Ländern verschreibungspflichtig ist und andere Länder verbieten grenzüberschreitende Verkäufe. Sweet Earths hat, um dieser Situation gerecht zu werden und die Expansion nach und in Südamerika zu vereinfachen, bereits mehrere Schritte eingeleitet.





So hat man eine Tochtergesellschaft namens Sweet Earth Colombia S.A.S gegründet, die als südamerikanisches Import- und Produktionszentrum dienen wird und als auf Mittelamerika ausgerichteter Knotenpunkt. Zudem wird Sweet Earth sich darauf konzentrieren, das Geschäft mit natürlichen Hanfprodukten auszuweiten, bevor man in den südamerikanischen CBD-Markt eintritt. Dazu hat man bereits für zwei Produkte, Sweet Earth Hanf-Feuchtigkeitscreme und Sweet Earth Hanf-Lippenbalsam, beim kolumbianischen Nationalen Institut für Lebensmittel- und Arzneimittelüberwachung2 („INVIMA", Colombia National Food and Drug Surveillance Institute) die Einfuhrgenehmigung beantragt.Bereits im Vorfeld hatte Sweet Earth die positive Bestätigung von Nulab Laboratorio erhalten, mit der die Zusammensetzung und Stabilität der Produkte bestätigt wurde. Sollte dann wie erwartet in Kürze die positive Bestätigung von INVIMA eintreffen, kann es losgehen und Sweet Earth seine südamerikanischen Vertriebskanäle beliefern.Unserer Ansicht nach verfolgt Sweet Earth mit dieser Vorgehensweise eine angesichts der unterschiedlichen Vorschriften und Reglungen zu CBD in Südamerika sinnvolle – und aussichtsreiche – Vorgehensweise. Offensichtlich plant man im Unternehmen sehr umsichtig. Wir sind gespannt, wann die Importgenehmigung von INVIMA eintrifft und wie es dann weitergeht!