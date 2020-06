Sweet Earth Holdings: Neues Produkt zum Schutz vor Covid-19 kommt an den US-Markt

Erst seit wenigen Wochen ist die Sweet Earth Holdings (WKN A2P5B3 / CSE SE) an der hiesigen Börse. Doch die Nachrichtenmenge und vor allem auch die Qualität, die seitdem von den Kanadiern publiziert wird, ist erstaunlich. Das Ziel ist dabei sehr deutlich. Vorstandschef Peter Espig hat es jüngst klar formuliert: „Wir wollen Sweet Earth unter den Top 5 Unternehmen im CBD-Sektor etablieren.“

Dabei holt man sich namhafte Unterstützung. Der ehemalige NLF-Quarterback Harold Warren Moon, der es sogar in die Hall of Fame der Liga geschafft hat, ist ein Markenbotschafter von Sweet Earth. Moon lief sowohl für die Edmonton Eskimos als auch für die Houston Oilers, die Minnesota Vikings, die Seattle Seahawks und die Kansas City Chiefs auf. Und mit Amrik Virk hat der frühere Minister für Technologie und Innovation der kanadischen Provinz British Columbia den Posten des Presidents von Sweet Earth übernommen.

Jetzt bringt Sweet Earth ein weiteres Produkt auf den Markt. Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie setzt man dabei auf ein Produkt, das am Markt eine hohe Nachfrage generieren wird. Es handelt sich dabei um ein Händedesinfektionsmittel. Dieses Produkt ergänzt ein Hand- und Körperdesinfektionsspray von Sweet Earth, welches schon auf dem Markt ist.

Das neue Desinfektionsmittel ist vegan, parabenfrei, phthalatfrei und glutenfrei. Es enthält 70 Prozent Alkohol. Verschiedenste Institute haben zuletzt noch deutlich gemacht, wie wichtig Alkohol bei der Desinfektion sein kann. In diesen Fall werden Bakterien, Viren und andere unerwünschte Keime von der Haut entfernt.

Beigemischt ist dem Produkt zum einem der Saft der Aloeblätter. Dadurch wird die Haut besonders gepflegt. Zudem enthält es CBD (Cannabidiol). Dieses verjüngt die Zellen, fördert die Regenerierung und hat auch entzündungshemmende Eigenschaften. Hergestellt wird das Mittel in der eigenen Anlage in Ashland (Oregon).

Nicht wirklich erwähnen muss man, dass das Mittel den FDA-Richtlinien für Produkte entspricht, die für den Schutz gegen Covid-19 geeignet sind.

Gekauft werden kann das neue Händedesinfektionsmittel in ausgewählten Läden der New Seasons Market Kette im Nordwesten der USA. Die Märkte befinden sich vor allem in Oregon, Washington und im nördlichen Kalifornien. Gerade das sonnenreiche Kalifornien ist von der Pandemie derzeit schwer getroffen und braucht somit eine große Menge an Desinfektionsmitteln jeder Art.

Sweet Earth vergrößert somit sein Portfolio mit einem sehr interessanten Produkt. Der Vertrieb in Teilen der USA muss noch nicht das Ende sein. Solche Desinfektionsmittel werden gerade in der aktuellen Situation auch in anderen Regionen nachgefragt.

Neben dem Vertriebserfolg publizieren die Kanadier noch ein wichtiges Detail. Im Rahmen eines Aktienoptionsprogramms können viele Mitarbeiter der Gesellschaft bis zu 1,95 Millionen Aktien erwerben. Die Optionen müssen bis zu 26. Juni 2023 ausgeübt werden. Der Ausübungspreis liegt bei 0,20 Dollar je Aktie.

