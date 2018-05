Swatch Group weist höheren Gewinn im Halbjahr aus

Der weltgrößte Uhrenhersteller veröffentlichte vergangene Woche sein Halbjahresergebnis – die Aktie zieht deutlich an.



Das Schweizer Unternehmen konnte aufgrund von erhöhter Nachfrage aus China, Europa und dem Nahen Osten wieder zu Wachstum zurückfinden. Zwar litt die Swatch Group unter dem starken Franken, sodass der Nettoumsatz leicht um -0,3% sank, zu konstanten Wechselkursen stieg dieser jedoch um 1,2% auf CHF 3,75 Milliarden. Dabei verzeichnete der Bereich Uhren und Schmuck (ohne Produktion) ein Umsatzwachstum von 2,9% zu konstanten Wechselkursen. Die Operative Marge in diesem Bereich stieg um fast 25% von 10,7% auf 13,2% trotz negativer Währungseinflüsse.



Der Konzerngewinn belief sich in der ersten Hälfte 2017 auf CHF 281 Millionen (+6,8% YoY) mit einer Nettomarge von 7,6% (Vorjahr: 7,1%).

Der operative Cash Flow erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 14,7% auf CHF 437 Millionen. Das Unternehmen wolle den Cash-Bestand möglichst niedrig halten und Negativzinsen vermeiden. Daher wurde am 5. Februar 2016 ein dreijähriges Aktienrückkaufprogramm mit einem Volumen von maximal CHF 1 Milliarden lanciert. Insgesamt wurde bisher ein Rückkaufvolumen von CHF 467 Millionen erreicht. Aktien mit einem Marktwert von CHF 135 Millionen wurden im ersten Halbjahr 2017 zurückgekauft.

Positiver Ausblick

Das Management der Swatch Group sieht dem zweiten Halbjahr optimistisch entgegen und erwartet ein "sehr positives" Wachstum in Lokalwährungen. So glaubt der Konzern, dass sich der Wholesale mit der schrittweisen Auflösung der Verunsicherung bei den einzelnen Händlern positiv entwickeln wird. Das weitere Wachstum werde zudem auch bei anderen Produktionsbereichen eine bessere Auslastung generieren.





Insgesamt tätigte die Swatch Group im 1. Semester Investitionen in Höhe von CHF 204 Millionen in Betriebsaktiven, um das Retailnetz gezielt mit neuen Boutiquen an guten Lagen in Wachstumsregionen zu erweitern, sowie die Produktion mit neusten Anlagen zu optimieren.Zuletzt hatte Omega den Vertrag für die Zeitmessung der Olympischen Spiele um weitere 10 Jahre bis 2032 verlängert. So wird sich die Dauer der Swatch-Tochter als offizieller Zeitmesser auf insgesamt 100 Jahre belaufen. Des Weiteren kündigte Omega für die zweite Jahreshälfte bereits einige neue Modelle an: So werde die Seamaster Planet Ocean Big Blue, die Speedmaster Racing Co-Axial Chronometer, sowie die Speedmaster 38mm Kollektion auf den Markt kommen.Außerdem lancierte Swatch vergangene Woche die Swatch Pay in Shanghai. Die Uhr soll bargeldloses Bezahlen ermöglichen und wird durch eine Partnerschaft mit UnionPay und 11 chinesischen Banken umgesetzt.Investoren reagierten positiv auf die vorgelegten Zahlen: In einem rückläufigen Markt konnte die Swatch-Inhaberaktie am Freitag ein Plus von ca. 2,4% vorweisen.Derzeit notiert die Aktie mit einem KGV von 33,14 um CHF 368,00 und weist eine Marktkapitalisierung von CHF 20,35 Milliarden auf. Sechs Bloomberg-Analysten setzen die Aktie auf BUY, 16 auf HOLD und acht raten zu SELL. Mit einem durchschnittliche Kursziel von CHF 346,68 sehen sie den fairen Preis unter dem derzeitigen.Da der weitere Kursverlauf der Aktie von einer Vielzahl konzernpolitischen, branchenspezifischen & ökonomischen Faktoren abhängig ist, sollten Anleger das Risiko bei ihren Investmententscheidungen berücksichtigen. Entwicklungen können jederzeit anders verlaufen, als Anleger es erwarten, wodurch Verluste entstehen können.

Aktienanleihen auf The Swatch Group AG (Quanto EUR)

WKN

Kupon p.a.

Basispreis

Laufzeitende

max. Rendite**

Aktueller Briefkurs*

Details

VL1S74

5,00%

CHF 350,00

16.03.2018

4,56%

98,80%



VL1S77

5,00%

CHF 350,00

15.06.2018

6,25%

98,33%



VL1S78

7,00%

CHF 370,00

15.06.2018

8,37%

98,01%







Discountzertifikate auf The Swatch Group AG

WKN

Basispreis

Discount

Laufzeitende

max. Rendite**

Aktueller Briefkurs*

Details

VN8CK9

CHF 360,00

7,96%

16.03.2018

6,66%

EUR 305,80



VL23VZ

CHF 340,00

15,48%

21.12.2018

9,52%

EUR 281,20



VL23V2

CHF 370,00

11,03%

21.12.2018

13,24%

EUR 295,80







Faktorzertifikate

WKN

Basiswert

Hebel

Richtung

Aktueller Briefkurs*

Details

VL14FQ

8X Long Index linked to The Swatch Group AG

8

Long

EUR 9,52



VL14FR

8X Short Index linked to The Swatch Group AG

8

Short

EUR 7,50







*Stand: 25.07.2017



**Potenzielle Anleger sollten beachten, dass es sich bei sämtlichen Renditeangaben um Bruttoangaben handelt. Sofern beim Anleger Erwerbskosten (z.B. Ausgabeaufschläge, Transaktionskosten wie Ordergebühren) oder laufende Kosten (z.B. Depot- und andere Verwahrungsgebühren) anfallen, reduzieren diese die Bruttorendite. Wie stark diese Erwerbs- und laufende Kosten ins Gewicht fallen, hängt unter anderem von der Höhe des Anlagebetrags, der Haltedauer und der Höhe der Rendite ab.

