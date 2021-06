Surgutneftegas: Das habe ich erwartet

Surgutneftegas (Wochenchart): Das Papier hat jetzt den Break out geschafft.

Von Manfred Ries

Mittwoch, 16. Juni 2021

Liebe Leserinnen und Leser,

Was gibts Neues aus der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Währungen? Zur Wochenmitte hin, wieder einmal, interessant – die …

…Emerging Markets. Und hier muss ich Sie an dieser Stelle unbedingt auf die fantastische Ausgangslage bei Surgutneftegas (WKN: 904596) hinweisen. Der Titel ist Ihnen ja bekannt, habe ich Sie doch bereits am 19. Mai auf die fantastische Chance bei diesem Emerging Markets Blue Chip hingewiesen. Waren Sie dabei? Der Kurs bei meiner Besprechung lag bei 4,00 EUR. Kurs aktuell: 4,30 EUR – sieben Prozent Gewinn seit meiner positiven Behandlung (der Ausgangslage). Ob das nur der Anfang ist? Lassen Sie es mich so sagen: Die Charttechnik bei Surgutneftegas zieht mich förmlich in ihren Bann! Denn habe ich Ihnen vor vier Wochen noch von der 4,18er-Marke als Widerstand erzählt, so wurde dieser in der laufenden Handelswoche nach oben durchstoßen – einfach grandios. Aber ein Blick auf obigen Wochenchart sagt mehr als meine Worte.

Zum Hintergrund: Surgutneftegas ist einer der größten Gas- und Ölförderungskonzerne Russlands mit Firmensitz in Surbut/Sibirien. Die Company entstand 1993 aus einem Zusammenschluss mehrerer staatlicher Öl- und Gasfirmen. Surgutneftegas ist im russischen RTS-Index gelistet. Klar, die Zuspitzung der Corona-Situation ab 03/2020 bescherte auch der Surgutneftegas Verluste. »Doch ein Comeback erscheint mir aktuell mehr als möglich«, so meine Worte am vergangenen 19. Mai. Und jetzt haben wir den leckeren Salat; beziehungsweise den erfolgreichen Break out nach oben. Und Sie wissen ja: »Wer zuerst kommt, …«.

Bereits am vergangenen Montag habe ich darauf hingewiesen, dass Analysten – ich als Schwellenmarkt-Liebhaber ja sowieso – den Emerging Markets noch große Stücke zutraue! So rechnet die Fondsgesellschaft DWS etwa damit, dass das erwartete Wirtschaftswachstum der Schwellenländer auf Augenhöhe mit dem Wachstum in den USA liegen dürfte. Möglich erscheint demnach ein Zuwachs in den Emerging Markets um 6,2% (2021) und um 4,7% (2022).

Waren Sie bei Surgutneftegas am 19. Mai mit am Start? Dann freuen Sie sich des aktuellen Break outs! Und darüber, dass Sie offenbar der Masse der Anleger, wieder einmal, einen Schritt voraus waren – danke fürs Dabeisein!

Soweit für heute an diesem sonnigen Frühsommermittwoch. Bleiben Sie gesund, munter und trading-begeistert – ich wünsche Ihnen noch einen schönen und erfolgreichen Wochenverlauf!

Bis zur kommenden Ausgabe,

herzlichst, Ihr

Manfred Ries, Chefredakteur

