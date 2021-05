Surgutneftegas: Sprung über den MA(200)

von Manfred Ries

Surgutneftegas (Wochenchart auf EUR-Basis): in großer Bodenbildung.

Von Manfred Ries

Mittwoch, 19. Mai 2021

Liebe Leserinnen und Leser,

Was gibts Neues in der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Währungen? Zur Wochenmitte interessant: die …

…EMERGING MARKETS – und hier etwa die Notierung der russischen Surgutneftegas ADR (WKN: 904596), die bei meinem täglichen Screening der Märkte im Raster hängenblieb. Getragen von der Kursstabilisierung beim Rohölpreis und bei den Emerging Markets schreitet die Kursstabilisierung bei Surgutneftegas voran. Am Mittwoch klopfte die Notierung sogar an ihre wichtige Kursmarke von 4 EUR (Schlusskurs Börse Frankfurt). Was ich mich jetzt frage: Gelingt der Break out nach oben? Der Schlusskurs am Mittwoch lag punktgenau bei 4 EUR! Dies stellt gleichzeitig das Tages-/Wochenhoch dar: ein Zeichen von Kursstärke! Ja, daraus könnte durchaus mehr erwachsen, zumal die fallende 200-Tagelinie bereits nach oben hin überwunden wurde: ein charttechnisch optimistisches Zeichen auf der Long-Seite. Als nächstes Target mache ich jetzt die Kursmarke ~4,18 EUR aus. Und bei einem Break out nach oben? Tja; dann käme für mich sogar wieder die 4,50er-Marke ins Spiel.

Surgutneftegas ist einer der größten Gas- und Ölförderungskonzerne Russlands mit Firmensitz in Surbut/Sibirien. Die Company entstand 1993 aus einem Zusammenschluss mehrerer staatlicher Öl- und Gasfirmen. Surgutneftegas ist im russischen RTS-Index gelistet. Die Zuspitzung der Corona-Situation ab 03/2020 bescherte auch der Surgutneftegas Verluste. Doch ein Comeback erscheint mir aktuell mehr als möglich. Dies zum einen im Hinblick auf die Bewertung; auf die Charttechnik; auf die Chancen bei den Rohstoffen – wie auch mit Blick auf ein Wiedererwachen der Emerging Markets. Meine Datenbank weist für das Unternehmen ein beschauliches KGV(2022e) von 3,5 auf. Zum Vergleich das KGV(2021): ~11. Die Dividendenrendite beläuft sich auf 2,3% – attraktiv! Ich halte Sie auf dem Laufenden!

KRYPTOS: Bitte verzeihen Sie mir meine ausgesprochen negative Einschätzungen zu BITCOIN & Co., die ich in der jüngsten Vergangenheit von mir gab. Aber die Sache gefiel mir nicht wirklich. „Ich selbst rate Anlegern, etwaige Bestände in Kryptos, gleich welches Währungspaar, unbedingt mit einem Stop-Losskurs abzusichern, und diesen bei Bedarf relativ zügig anzuheben. Und – auch mal an Gewinnmitnahmen zu denken!“, so meine Ansage am 3. Mai. Klar: man kann zu BTC/USD stehen, wie man will. Fakt aber ist: Der Kurs von Bitcoin ist innerhalb von zwei Wochen um 50(!) Prozent eingebrochen. Ob solch ein Vehikel zuverlässig als Wertaufbewahrungsmittel dient – eine wesentliche Eigenschaft von Geld –; oder gar als Ersatz für die Krisenwährung Gold dienlich erscheint, mag jeder selbst beurteilen. Ganz klar: BTC/USD ist hoch lukrativ: wenn man die Spielregeln des Krypto-Marktes kennt. Die Kryptos sind weder reguliert noch überwacht. Es bleibt damit ein Tummelplatz für Spekulanten; ein Kräftemessen zwischen den Marktteilnehmern. Und die Letzten beißen …

Bleiben Sie gesund, munter und: trading-fasziniert. Vor allem aber auch: ein umsichtiger und kritischer Anleger/Trader!

Herzlichst, Ihr

Manfred Ries, Chefredakteur

