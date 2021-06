Surgutneftegas: Ausbruch bestätigt

Weitere Suchergebnisse zu "PetroChina":

von Manfred Ries

Surgutneftegas auf Wochenbasis: Der Break out ist gelungen; die Kurse etablieren sich.

Von Manfred Ries

Freitag, 25. Juni 2021

Liebe Leserinnen und Leser,

Was gibts Neues aus der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Währungen? Zum Wochenschluss hin interessant, wieder einmal – die

…Rohstoffe. Und hier möchte ich noch einmal auf die hochbrisante Ausgangslage bei Surgutneftegas (WKN: 904596) hinweisen. Im positiven Sinne! Denn nach dem erwartet kraftvollen Break out über die Kursmarke von 4,18 EUR konnten sich die Notierungen auch in dieser Woche oberhalb ihres Ausbruchsniveaus etablieren. Das stimmt höchst positiv für die weitere Preisentwicklung des russischen Öl-Konzerns. Im Bereich ~4,55 EUR liegt der nächster Widerstand (engl.: Resistance). Die Ausgangslage stimmt positiv, zumal auch die Preise für Rohöl (Brent) wieder kraftvoll nach oben streben – in dieser Handelswoche wurde die 75-EUR-Kursmarke nach Norden hin durchstoßen. Charttechnisch finde ich das höchst fantastisch! Okay, auf diese Break-out-Situation hatte ich Sie im Vorfeld hingewiesen. Der positive Trend sollte ebenso bei der Brent-Notierung andauern. Auch auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole, aber: der viel beachtete MACD-Trendfolgeindikator könnte bald schon zu einem neuerlichen Long-Einstieg bei Brent blasen – und das wäre echt der Hammer!

Mein flotter Brasilianer Petrobrás (WKN: 615375) trabt weiter gen Norden; am Donnerstag haben die Papiere in New York 2,2% an Wert gewonnen; am Freitag kehrte etwas Ruhe ein mit einer Gegenbewegung um 1,3%. Kurs aktuell in New York: 12,00 USD. Das aber ist kein Vergleich zu …

…Petrochina (WKN: A0M4YQ); vorgestellt in meiner News-Aussendung am 10. Mai zu einem Kurs von 0,3446 EUR. Kurs aktuell in Frankfurt: 0,4084 EUR (+19%) – der reinste Wahnsinn, was sich gerade sowohl im Rohstoff-Bereich als auch in den Emerging Markets verdienen lässt. Aber: Auf die feine Auswahl kommt es an; stets gilt es zu wissen, wie, wo – und vor allem: w o h i n der »Hase« läuft. Und diese Infos möchte ich Ihnen mit meinem Newsletter darreichen – schön, dass Sie dabei sind. Und den nächsten Highflyer habe ich bereits auf meinem Schirm, möchte aber noch die Entwicklung der kommenden Handelstage abwarten um zu verifizieren, ob meine Vermutung auch wirklich stimmt.

Petrochina auf Monatsbasis: Die Trendwende hat sich weiter manifestiert.

Soweit für heute – und für diese Handelswoche. Ich wünsche Ihnen ein wunderschönes und sonniges Wochenende. Ich selbst nutze die börsenfreie Zeit zum Durchchecken meiner Rohstoff-, Emerging-Markets- und Devisen-Datenbank. Denn wie gesagt: Auf die feine Auswahl kommt es an. Bleiben Sie gesund, munter und trading-begeistert!

herzlichst, Ihr

Manfred Ries, Chefredakteur

Der Autor: Manfred Ries begann 1984 seine Bankausbildung – der Einstieg ins Börsengeschäft. Dem folgten Tätigkeiten als Privatkundenberater und im Devisenhandel einer Großbank. Nach dem Studium der Volkswirtschaftslehre absolvierte er bei einem namhaften Anlegermagazin ein Volontariat als Wirtschaftsjournalist und war lange Jahre als Redakteur in leitenden Positionen tätig. Seit vielen Jahren schon analysiert und schreibt Manfred Ries für Stockstreet.de als Chefredakteur der Online-Rubrik Chart-Analysen sowie als Autor des wöchentlichen Börsenbriefs Optionsscheine Expert Trader© und des Börseninformationsdienstes Rohstoff & Emerging Markets News.