Supernus Pharmaceuticals: Könnte da bald eine Kursexplosion kommen [...]

Supernus Pharmaceuticals ist eine kleine US-Biotech-Schmiede, die einerseits profitabel arbeitet und auf der anderen Seite potenzielle Blockbuster-Medikamente in der Pipeline hat, die der Aktie das Zeug zu einem Tenbagger verleihen. Bisher war das Unternehmen mit zwei Medikamenten schon sehr erfolgreich. Im Jahr 2013 wurde ein Wirkstoff zur Behandlung von Epilepsie eingeführt und 2017 war es ein Mittel gegen Migräne. Die Neueinführung des Medikaments gegen Migräne könnte sich bereits bei den nächsten Quartalszahlen bemerkbar machen, die für Anfang/Mitte August erwartet werden.



Was allerdings alle Vorstellungen sprengen könnte, wäre eine Wirkstoffentwicklung gegen ADHS und eine Variante davon, die speziell gegen impulsive Aggressionen bei ADHS-Patienten in der Pipeline ist. Beide Wirkstoffe sind in unterschiedlichen klinischen Erprobungsphasen. Der Aufwärtstrend der Aktie wurde im Juni etwas unterbrochen und es zeigt sich eine Seitwärtsbewegung, die möglicherweise bei den Zahlen für Q2 einen Ausbruch nach oben zeigen wird. Von einem Hoch am 12.07. bei 44,75 USD ging es am 17.07. bis auf 41,20 Dollar nach unten und die Gegenwehr kam sofort, die die Aktie wieder über 43,00 Dollar brachte. Wann wir einsteigen würden, erfahren Sie – wie immer – im Express-Service.