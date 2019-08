Superfood der Zukunft

Fleischkonsum ist in die Kritik geraten, da schädlich für das Klima. Gleichzeitig ziehen Bestandteile der Hanfpflanze vermehrt in Produkte ein

Wie wird unsere Ernährung in der Zukunft aussehen? Werden Würmer, Maden und Heuschrecken wirklich eine Proteinquelle sein oder Algen den Siegeszug antreten, entscheiden wird der Verbraucher. Algen sind anspruchslos, enthalten viele Mineralstoffe und es gibt etwa 150 essbare Arten. Manche Alge enthält bis zu 40 Prozent Eiweiß. Bei den Insekten bestehen rund 60 Prozent aus Eiweiß. Kein Wunder, dass bereits Milliarden Menschen sie regelmäßig essen.





Zum Vergleich: Mageres Rindfleisch liefert nur 26 Gramm Eiweiß pro Hundert Gramm. Doch auch Sojaflocken (40 Prozent), Parmesan (38 Prozent) oder Hanfsamen (36 Prozent) enthalten Eiweiß. Besonders Sportler betrachten Hanf als neues Superfood. So werden THC-arme Pflanzen in Europa in Mehl, Aufstrich oder Keksen verarbeitet. Das CBD-Öl wird auch als Hilfe beim Abnehmen in Nahrungsergänzungsmitteln angepriesen.





Wie auch immer, jedenfalls gibt es spannende Unternehmen, die sich um Ernährung und Hanfprodukte kümmern wie etwa RavenQuest BioMed oder EnWave.





RavenQuest BioMed besitzt zwei hochmoderne Hanf-Produktionsstätten in Markham und Edmonton, Kanada. Die Inspektoren von Health Canada (die die nötige Verkaufslizenz erteilt haben) bescheinigten der Produktion äußerste Reinheit ohne Pestizide und Aflatoxine. Dies schaffen nur wenige kanadische Produzenten. Nicht nur eine der saubersten Cannabisproduktionsstätten, sondern auch eine besondere Anbautechnologie sollte für den weiteren Erfolg sorgen.





EnWave ist im Lebensmittelbereich, in der Pharmaziebranche und auch in der Hanfbranche mit seiner Dehydrierungstechnologie für viele Produzenten wichtig. Trocknung und Haltbarmachung bescheren EnWave Lizenzzahlungen. Die REV™ Maschinen des Unternehmens nutzen bereits zahlreiche bekannte Firmen.





