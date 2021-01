SunHydrogen-Aktie: Viel Luft nach oben!

Die SunHydrogen-Aktie lieferte am Montag ein Tageshoch von 0,18 Euro. In der 5-Tage-Betrachtung verzeichnet der Wasserstoff-Produzent insgesamt ein Plus von 70 Prozent. Derzeit arbeitet SunHydrogen an seiner neuen Gen-2-Technologie: Nano-Solar-Zellen mit Katalysatoren, die Wasser in Sauer- und Wasserstoff aufspalten und Solar-Energie bei der Umwandlung von Wasser zu Wasserstoff dreimal effizienter nutzen sollen als das Vorgänger-Modell.

Die User des Finanztrends-Forums versprechen sich weitestgehend großes Potenzial von dem Wasserstoff-Player, sind sich allerdings auch der Risiken bewusst, die mit einem Unternehmen in der Entwicklungsphase einhergehen. Ein Meinungsbild:

Nichts für schwache Nerven





Seee21: „Noch sind es Prototypen. Wenn ich mich richtig erinnere, versucht das Unternehmen jetzt, die erste Anlage an den Start zu bekommen. Deshalb ist das hier auch ein Hotstock mit entsprechenden Risiken. Kommt mal eine schlechte Nachricht, könnte es auch 50 Prozent auf einen Schlag nach unten gehen. Also ist das nichts für schwache Nerven!“

Newcomer mit viel Potenzial





Flo2231: „Ich sehe in SunHydrogen auf jeden Fall mit das meiste Potenzial. Brennstoffzellen herstellen können viele, aber der (möglichst ‚grüne‘) Wasserstoff dafür muss irgendwo herkommen.“

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei SunHydrogen?

Phili87: „Ich bin jetzt auch drin, um zu bleiben. Ich habe mir jetzt einige Newcomer angeschaut; SunHydrogen klingt doch sehr vielversprechend. Hoffen wir auf eine gute Entwicklung.“

Kowskos: „Es bleibt spannend. Am Freitag wurde alles bei 20 Dollarcent abverkauft; der Trend hält sich. Die Technologie ist gut. Also könnten die Aktien mangels Analage-Alternativen die nächsten Wochen ziemlich hochgepusht werden.“

Seee21: „Die Gefahr zurückzubleiben ist da, wenn man unentschlossen ist. Wenn der Markt am Montag wieder schwächelt und Sun stabil ist oder steigt, gehe ich wieder rein. […] Vom Sentiment her ist Wasserstoff auf einem Hoch und mit der Amtseinführung Bidens ist in diesem Thema grundsätzlich extrem viel eingepreist und es könnte zu weiteren Gewinnmitnahmen kommen. Sollte die Technologie allerdings halten, was sie verspricht, wären die großen H2-Player gut beraten, sich den Zugriff darauf zu sichern und das würde Sun nach ganz vorne pushen.“





