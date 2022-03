Summa Silver füllt Kasse auf, bohrt und trifft direkt sichtbare Mineralisierung!

Gelungenes Triple…





Der Silberpreis erreichte am 24. Februar mit mehr als 25,50 USD je Feinunze ein Sieben-Monats-Hoch. Aktuell notiert der Silberpreis mit rund 25,- USD je Feinunze zwar etwas darunter, setzt aber scheinbar zum Sprung an!



Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

bestimmt können Sie sich die Gründe für den jüngsten Preisanstieg denken. Zum einen treiben die anhaltenden Kämpfe in der Ukraine die Anleger in den „sicheren Hafen“ der Edelmetalle und zum anderen aufgrund der zu erwartenden anstehenden Zinserhöhungen. Nicht vernachlässigen sollten wir die steigende industrielle Nachfrage, ein neben den Zinserhöhungen ebenfalls langfristiger Faktor.

Quelle: bigcharts.marketwatch.com





Von dieser Gemengelage profitieren Silberunternehmen wie zum Beispiel der top-Silberexplorer Summa Silver (WKN: A2P4EE). Dieses Unternehmen besticht durch immer wieder gute Nachrichten, die darauf schließen lassen, dass man etwas ganz Großem auf der Spur ist. Dazu passt auch die erst vor kurzem veröffentlichte Nachricht über den Abschluss einer vermittelten Privatplatzierung. Der Hammer dabei ist, dass allein der erste Teil der Finanzierungsrunde dem Unternehmen rund 9,33 Mio. CAD Brutto in die Kasse spülte! Dafür wurden 10.377.765 Einheiten zum Preis von 0,90 CAD begeben.

Obendrein wurde noch eine nicht vermittelte Finanzierungsrunde durchgeführt, die nochmals rund 2,16 Mio. CAD Brutto in die Kasse spült. Dazu wurden weitere 2.400.000 Einheiten begeben. In Summe konnte Summa Silver also annähernd 11,5 Mio. CAD einwerben, die vorrangig in die Weiterentwicklung der Top-Projekte investiert werden sollen.

Eric Sprott und First Majestic Silver haben sich reichlich bedient!

Besonders hervor stachen bei der jüngsten Finanzierungsrunde Eric Sprott und die First Majestic Silver Corp., die als Hauptzeichner identifiziert wurden. Wir werten das als einen eindeutigen Vertrauensbeweis, sowohl in das Unternehmen als auch in das Management! Denn wenn jemand weiß was er tut, dann sind das Star-Unternehmer wie diese!

Parallel zur Finanzierungsrunde beweist das Unternehmen abermals, dass man mit dem eingeworbenen Geld gut wirtschaftet. Denn nicht nur bei den Bohrungen steht man voll auf dem Gas, um Werte sichtbar zu machen, sondern auch wo man die Bohrer ansetzt, hat Hand und Fuß. Das beweisen die jüngsten Volltreffer!

Diamantbohrgeräte laufen auf Vollgas und treffen!

Das es Summa Silver wirklich ernst meint wird schnell klar, wenn man sich das Tempo anschaut, mit dem das Unternehmen unterwegs ist! Dank des frisch eingeworbenen Geldes konnte bereits ein zweites Bohrgerät auf die Liegenschaft verlegt werden, um die Arbeitsgeschwindigkeit zu verdoppeln.

Dabei konzentriert sich die Explorationsarbeit der beiden Bohrgeräte derzeit auf die Erprobung der nicht abgebauten Erweiterungen der ehemals produzierenden, hochgradigen ‚Consolidated‘-Mine auf dem ‚Mogollon‘-Grundstück in New Mexico. Hier wurden bisher schon vier Bohrlöcher fertiggestellt, während bereits zwei weitere in Arbeit sind.

Die derzeitige Planung sieht vor, dass im Bereich der ‚Consolidated‘-Mine in diesem Jahr etwa 25.000 Bohrmeter in 50 Löchern gebohrt werden. Und das sollte richtig spannend werden, da bereits alle bisher gebohrten Löcher bedeutende Quarz-Karbonat-Adern, Stockworks- und Brekzien-Zonen über Kernlängen von bis zu 50 m durchschnitten haben. Nicht nur einmal wurden dabei sogar sichtbare Silbersulfidminerale gefunden.





Gebohrt werden soll in einem Abstand von rund 50 m zwischen den Löchern, um ein noch offenes Gebiet von derzeit etwa 500 x 300 m abzudecken.

Dieses erste Ziel entspricht gerade einmal 1,5 % der gesamten Streichlänge der Adern und Strukturen auf diesem Grundstück. Neun der früher schon niedergebrachten Bohrungen lieferten durchschnittliche Gehalte von zum Beispiel 506 Gramm pro Tonne (g/t) Silberäquivalent (AgEq) über eine durchschnittliche Länge von 12 m.

Um aber auch an die Erfolge von ‚Hughes‘ in Tonopah/Nevada anzuknüpfen, wurden nach hier ebenfalls zwei zusätzliche Diamantbohrgeräte verlegt, wo nach deren Eintreffen sofort mit den Bohrungen begonnen werden soll!

Auch sichtbare Mineralisierungen wurden entdeckt!

Das sich Mineralisierung nicht immer „versteckt“, beweisen gleich mehrere Bohrungen von Summa Silver vom ‚Mogollon‘-Projekt. Denn hier wurden schon mehrfach beträchtliche, sichtbare Mineralisierungen gefunden.





Aber auch das ‚Hughes‘-Projekt in Mexiko braucht sich nicht verstecken, denn Mineralisierungen von deutlich mehr als 10 kg Silber pro Tonne Erz sind absolute Weltklassewerte!

Fazit:

Summa Silver (WKN: A2P4EE) bleibt mit seinen umfangreichen Explorationsprogrammen voll auf dem Gas, sowohl in New Mexico als auch in Nevada! Neben der sichtbaren Mineralisierung in Mexiko lieferte auch schon das Nevada-Projekt Spitzenergebnisse mit annähernd 12 Kilogramm Silber pro Tonne Erz.

Alle Zeichen stehen darauf, dass sich das mexikanische ‚Mogollon‘-Projekt nahtlos in die Liste der „Highlight“-Projekte einreiht. Um dies zu beweisen ist eine Vielzahl von Explorationsarbeiten auf dem Prospektionsgebiet geplant, was zu einem spannenden Newsflow führen wird.

Denn alle sechs bisher gebohrten Löcher durchteuften 17 bis 50 m lange Zonen mit unterbrochenen Quarz-Karbonat-Adern und Brekzien mit lokalen Konzentrationen silberhaltiger Sulfide. Das sind Zutaten für extrem starke Silbermineralisierungen! Vermutungen in diese Richtung haben vermutlich auch der Starinvestor Eric Sprott und der Silberproduzent First Majestic, die sich bereits in das Unternehmen eingekauft haben.

Um allerdings genau dieses Potenzial genauer aufzuzeigen hat Summa Silver (WKN: A2P4EE) jetzt wie oben bereits erwähnt zwei Bohrgeräte auf dem Zielgebiet ‚Consolidated Extension‘ im Einsatz und obendrein genügend finanziellen Spielraum, um die Explorationsprogramme zu vergrößern. Es bleibt also definitiv spannend, auch charttechnisch, beim unserer Meinung nach günstigen Silberexplorer Summa Silver.

Quelle: StockCharts.com

Trotz des jüngsten Kursanstiegs, der übrigens unter erhöhtem Handelsvolumen vollzogen wurde, was ein gutes Zeichen ist, beträgt die derzeitige Markkapitalisierung gerade einmal rund 94,5 Mio. CAD. Für die beiden TOP-Projekte und dem Cashbestand, der die Marktkapitalisierung zu rund 12 % untermauert ist die Bewertung unserer Meinung nach nicht zu hoch. Charttechnisch wäre der Weg zunächst bis zum mini-Widerstand bei etwa 1,35 CAD und danach bis zum Hoch im Mai 2021 bei 1,70 CAD frei.

Bildquellen: Summa Silver, StockCharts, Bigcharts

Dieser Artikel wurde am 01. März 2022 durch Jörg Schulte, Geschäftsführer der JS Research UG (haftungsbeschränkt) erstellt. Gemäß §84 WPHG ist die Tätigkeit der JS Research UG (haftungsbeschränkt) bei der BaFin angezeigt! Quellen: Summa Silver, Wallstreet Online.de, eigener Research (Internet) StockCharts.com, Bigcharts.com



