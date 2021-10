Sumatra – die Insel des Goldes

Ein sagenumwobenes indonesisches Königreich, bekannt für seine Goldschätze, wurde möglicherweise auf Sumatra entdeckt

Fischer auf Sumatra entdeckten eine gewaltige Schatzkammer. Dabei war beispielsweise ein juwelenbesetzter lebensgroßer Buddha im Millionenwert sowie Münzen, Ringe, Edelsteine und Mönchsglocken. Angesammelt hat dies alles ein mächtiges Königreich, die Zivilisation von Srivijaya, die vor rund 700 Jahren auf mysteriöse Weise untergegangen ist. Mit dem zunehmenden Seehandel im sechsten und siebten Jahrhundert eröffnete sich ein riesiger chinesischer Markt, es wurde sehr viel exportiert. Die Macht von Srivijaya beruhte auf der Kontrolle des internationalen Seehandels, welcher bis China und Indien reichte. Vermutlich hat das Imperium den Zugang zum Meer von China aus kontrolliert. Auch die nötige Marine hatte Srivijaya. Am Ende des 12. Jahrhunderts schwand die Macht, Schätze wurden entführt und Srivijaya schrumpfte auf ein kleines Königreich zusammen.





Sumatra wurde in der Antike die Insel des Goldes genannt, da es über reiche Goldvorkommen verfügte. Es gibt übrigens auch eine Insel, die man heute die Insel des schwarzen Goldes nennt. Gemeint ist La Réunion, französischer Außenposten in Übersee. Mit dem schwarzen Gold ist ein Gewürz gemeint, nämlich Vanille. Königreiche und Macht gehen über Jahrhunderte verloren, Gold dagegen überdauert diese Zeiten und behält seinen Wert und damit die Kaufkraft. Jedenfalls liegen Investoren mit Gold und Goldwerten nie falsch. Noch kratzt der Goldpreis an der 1.800-US-Dollar-Marke. Doch wenn es preislich nach oben geht, profitieren Goldgesellschaften mit einem Hebel auf den Goldpreis. So etwa Skeena Resources. Das Unternehmen kommt mit der Wiederbelebung der Gold-Silber-Minen Eskay Creek und Snip in British Columbia gut voran. Auch Tarachi Gold arbeitet mit Nachdruck an seinen Projekten in Mexiko. Insgesamt umfasst das Tarachi-Projekt eine Fläche von zirka 3.700 Hektar.





