Süßes, sonst gibt’s Saures

Die Katjes International GmbH & Co. KG – tätig vor allem als Süßwarenhersteller – begibt eine Anleihe (WKN: A2TST9) mit einem Emissionsvolumen von 110 Millionen EUR, die am 12.04.2024 fällig wird. Zu einem Kupon von 4,25 % ist der Termin der nächsten Zinszahlung der 12.04.2020. Die vom Emittenten vorzeitig kündbare Anleihe kann ab einem Mindestbetrag und in Einheiten von je 1.000 EUR gehandelt werden.