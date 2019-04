Weitere Suchergebnisse zu "Zucker NYBOT Rolling":

Erst am Mittwochabend hatten wir den Abonnenten des RuMaS Express-Service eine „heißen Trade“ mit Südzucker vorgeschlagen. Der Artikel dazu hatte den Titel: „Südzucker: Für diesen Trade braucht man viel Mut! Mal sehen ob es klappt!“ Im Text hatten wir auf unseren letzten Treffer mit Südzucker hingewiesen und das wir bei Südzucker jetzt wieder eine solche Trading-Chance sehen. Des Weiteren hatten wir geschrieben: „Im 6-Monats-Chart sieht man eine Seitwärtsphase mit einem Tief bei 10,85 Euro im Dezember und danach pendelte die Aktie für mehrere Tage in einer engen Handelsspanne, auf die am 10. Januar ein starker Ausbruch folgte.

Das Hoch wurde bei 14,50 Euro markiert und seither ging es stetig bergab. Zu den Kursverlusten hatten zunächst Gewinnmitnahmen geführt und schwache Zahlen und die Kürzung der Dividende um mehr als 50% gaben der Aktie den Rest. Die Unterstützung liegt bei 11,00 Euro und die wurde bisher nicht ernsthaft getestet. Wenn man annimmt, dass das auch so bleibt, könnte man daraus eine Trading-Idee entwickeln und diese (wenn‘s klappt) mit einem sehr starken Hebel vergolden.“

Wer die Chance mit dem Zertifikat gewählt hat, kann bereits auf einen schönen Gewinn schauen. Wir hatten ja von einem „Zocker-Trade“ in unserer Stellungnahme an die Abonnenten gesprochen und für diese Trading-Idee ein Hebel-Zertifikat ausgesucht, das am 03. April einen Hebel von über 44 hatte. Nach dem Widerstand kann die Aktie jetzt die 12-Euro-Marke angehen und sollte das geschafft werden, wäre nach oben zunächst Luft bis zur 200-Tage-Linie. Wir sehen große Chancen dafür vorhanden.

