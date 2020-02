Südzucker: Der Wind hat gedreht

Wertpapiere von Südzucker tendierten bis vor wenigen Monaten noch in einem steilen Abwärtstrend, zuletzt zeichnet sich aber ein klarer Boden und sogar eine klare Trendwende ab. Die Jagd nach frischen Jahreshöchstständen könnte damit noch eine Weile lang anhalten.

Der Rückblick auf die letzten Jahre offenbart Ende 2016 einen Höchststand des Wertpapiers von 25,93 Euro, nur wenig später setzte eine deutliche Zunahme der Volatilität ein, die schließlich in einen steilen Abwärtstrend mündete und das Wertpapier bis zum Jahreswechsel 2018/2019 auf einen Wert von 10,85 Euro abwärts gedrückt hatte. Doch bereits wenige Monate zuvor zeichnete sich eine zaghafte Stabilisierung ab, diese konnte Mitte letzten Jahres in einen Aufwärtstrend transformiert werden und brachte in 2019 ein bisheriges Hoch von 16,98 Euro hervor. Aus technischer Sicht könnte Südzucker noch ein deutliches Stück weit zulegen, ehe das Papier auf einen ernst zu nehmenden Widerstandsbereich aus Mitte 2017 stößt. Ohnehin bietet sich dieses Papier tendenziell für mittel- bis langfristig orientierte Anleger an, mit der anhaltenden Schwankungsbreite muss aber umgegangen werden.

Auftrieb hält an

Wie die letzten Monate eindrucksvoll belegen, ist das Wertpapier von Südzucker äußerst lebhaft. Hier könnte es durchaus auf einen konstanten Hebel ankommen, der nicht durch die Volatilität geschmälert wird. Nach der in 2019 vollzogenen Trendwende können aus technischer Sicht weitere Zugewinne zunächst an 18,00 Euro, darüber an rund 19,00 Euro auf mittelfristige Sicht abgeleitet werden. Entsprechend würde sich ein zeitlich unbeschränktes Long-Instrument anbieten, hierzu kann gerne auf das Faktor Zertifikat Long auf Südzucker WKN VF5X44 zurückgegriffen werden. Da das Wertpapier des Zuckerproduzenten derzeit auf einem recht hohen Niveau verharrt, müssen Investoren mit zeitweiligen Rücksetzern auf die Unterstützung um den 200-Tage-Durchschnitt sowie der Kursmarke von rund 14,50 Euro rechnen. Der vorgestellte Schein behält aber immer seinen konstanten Hebel von 5,0, wovon Anleger dann bestens profitieren können. Sollten allerdings die Verlaufstiefs aus der zweiten Jahreshälfte 2019 bei 11,96 Euro nachhaltig wegbrechen, dürfte sich das Chartbild rasch wieder bärisch eintrüben und Abwärtspotenzial zurück an die Tiefstände aus 2018/2019 um 10,85 Euro hervorrufen.

Südzucker (Wochenchart in Euro) Tendenz:

Faktor Zertifikat Long auf Südzucker Strategie für steigende Kurse WKN: VF5X44

Typ: Faktor akt. Kurs: 8,40 - 8,94 Euro

Emittent: Vontobel Ausgabepreis: 7,391 Euro

Basiswert: Südzucker Richtung: Long

akt. Kurs Basiswert: 16,58 Euro Laufzeit: endlos

Kursziel: 10,99 Euro Faktor: 5,0

Kurschance: + 23 Prozent Vontobel Zertifikate

