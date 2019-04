Südzucker: Mega-Super-Knaller! So hebelt man sich zu starken Gewinnen!

Weitere Suchergebnisse zu "Zucker NYBOT Rolling":

Am 03. April hatten wir den Abonnenten des RuMaS Express-Service nach dem Motto: „Nur die Harten kommen in den Garten“ eine Trading-Idee mit Südzucker geliefert. Der Artikel wurde danach mit dem Titel: „Südzucker: Für diesen Trade braucht man viel Mut! Mal sehen ob es klappt!“ veröffentlicht. Schauen Sie mal, was wir in diesem Artikel u. a. geschrieben hatten: „Wichtig ist nur Trading-Chancen zu erkennen. Ob man jede sich ergebende Chance auch nutzt, ist oft eine Frage des zur Verfügung stehenden Trading-Kapitals und manchmal sicher auch eine Frage des Muts. Wer mit „keinem Geld“ und „großem Zocker-Gen“ hier und da mal einen höchst riskanten Trade wagt, kann natürlich verlieren, aber mit einem passenden Einstiegskurs ist die Chance nicht gering, dass man richtig viel gewinnen kann.“

Am 17. April hatten wir nachgefasst und getitelt: „Südzucker: Schlappe 100% Kursgewinn! Da geht mehr!“ In diesem Artikel hatten wir u. a. geschrieben: „Unser Einstiegskurs wurde bereits am nächsten Tag überschritten und hat gepasst. Ausgehend von unserem Einstiegskurs hat das Zertifikat bis zum Redaktionsschluss am Mittwoch über 100% zugelegt und das muss noch nicht alles gewesen sein. Nachdem die charttechnische Unterstützung bereits im Dezember einmal erfolgreich getestet wurde und es danach einen Anstieg bis über 14,50 Euro gab, können wir uns sehr gut vorstellen, dass die Bullen jetzt oder spätestens über der 12-Euro-Marke wieder zuschlagen.“

Am Donnerstag erfolgte der Ausbruch über den Widerstand und das Papier legte zeitweise einen Kurssprung von über 9 Prozent hin und stand ganz oben auf dem Treppchen im SDAX. Dabei wurde auch die 100- und 200-Tage-Linie überwunden. Zu dem Kurssprung hatte neben der charttechnisch aussichtsreichen Position auch ein Analystenkommentar beigetragen, der eine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 14,00 Euro ausgesprochen hatte.

