Südzucker: Kommt jetzt der passende Einstiegskurs und die Trading-Chance?

Trading-Chancen erkennen und sie mit starken Hebel-Produkten nutzen – das ist unsere Stärke! Unsere im Express-Service vom 17. Juli genannte Trading-Idee mit Südzucker ist noch nicht vom Tisch. Seit Ende Juni dümpelt der Kurs knapp über der charttechnischen Unterstützung, die bei 17,89 Euro zu finden ist. Die Volatilität ist zwar an manchen Tagen nicht unerheblich gewesen, aber bisher konnte sich die Aktie nur zwischen 17,895 Euro und 18,625 Euro bewegen. Man muss den Eindruck gewinnen, dass bald irgendwas passieren muss.



Unterhalb der Unterstützung wartet ein Short-Trade, der zunächst bis in den Bereich um 15,00 Euro gehen könnte und nach oben muss man auf den passenden Einstiegskurs aufpassen, der mit einem starken Hebel auch schon bei Kursgewinnen bis etwa 20,00 Euro richtig was bringen kann. Die Chartindikatoren haben sich leicht verbessert, aber die Umsätze liegen noch im unteren Bereich. Wo wir mit welchem Hebel-Produkt einsteigen würden, erfahren Sie – wie immer – im Express-Service.