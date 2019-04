Südzucker: Gewinne, Gewinne, Gewinne! Geht der Wahnsinn weiter?

Weitere Suchergebnisse zu "Zucker NYBOT Rolling":

Wenn Sie als Abonnent des RuMaS Express-Service unseren Trading-Ideen bei Südzucker gefolgt sind, können wir nur „herzlichen Glückwunsch“ sagen. Seit dem 04. April sind wir im Trading-Modus und hatten die Aktie zum Kauf ab 11,40 Euro vorgeschlagen. Trading-Chancen erkennen und mit dem richtigen Einstiegskurs nutzen. Das ist ein Teil unserer Trading-Strategie. Solche Chancen ergeben sich oft nach starken Kursverlusten, die zumindest eine technische Gegenbewegung hervorrufen. Selbst wenn man der Aktie keine großen Gewinnsprünge zutraut, kann man in solchen Fällen mit einem passenden Einstiegskurs und einem Hebel-Produkt sehr schöne Gewinne realisieren.

Bei Südzucker hatten wir am 04. April getitelt: „Südzucker: Für diesen Trade braucht man viel Mut! Mal sehen ob es klappt! “Für diese Trading-Chance hatten wir im Express-Service vom 03. April einen Trade vorgeschlagen und in dieser Stellungnahme an die Abonnenten stand: „Für Trader mit „Zocker-Mentalität“ wäre ein Einstieg ab 11,40 Euro denkbar. Wenn Sie im Zweifel auf das Geld verzichten können, wäre für ein „Zocker-Hebelprodukt“ jetzt die passende Gelegenheit.“ Neben dem Einstiegspunkt hatten wir ein Hebel-Zertifikat vorgeschlagen, dass zu diesem Zeitpunkt den Gewinn um das 44,96-fache erhöhen konnte.

Am Chartverlauf sehen Sie, wie gut diese Trading-Idee mal wieder war und unser Einstiegskurs goldrichtig war. Der von uns genannte Einstiegskurs wurde bereits am 04. April geschafft und die Aktie hat sich zunächst in kleinen Schritten nach oben geschoben. Am 09. April hatten wir noch einen Einstiegskurs für Nachzügler ab 11,85 Euro genannt und auch dieser Kurs wurde überschritten, bevor es zum Kurs-Knall kam. Der Kurssprung am 25. April hat ein GAP von mehr als 40 Cent hinterlassen und das Papier legte zeitweise einen Kurssprung von über 9 Prozent hin und stand ganz oben auf dem Treppchen im SDAX. Dabei wurde auch die 100- und 200-Tage-Linie unter hohem Handelsvolumen überwunden. Zu dem Kurssprung hatte neben der charttechnisch aussichtsreichen Position auch ein Analystenkommentar beigetragen, der eine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 14,00 Euro ausgesprochen hatte. Sie können sich vorstellen, welche Wirkung der Hebel nach dem starken Kursgewinn am Donnerstag und Freitag hatte. Trading-Chancen erkennen und sie mit dem passenden Einstiegskurs und einem starken Hebel nutzen! Das ist unsere Stärke.

Mega-Super-Knaller mit mehr als 550% Zertifikategewinn!

Der RuMaS Express-Service bietet übrigens auch für Anleger mit einem kleinen Anteil „Zockerblut“ täglich interessante Trading-Ideen mit Knockout-Hebel-Zertifikaten. Unsere Trading-Chancen enthalten konkrete Einstiegskurse, sie enthalten die WKN der Aktie und auch die WKN und alle Daten für ein eventuell alternativ vorgeschlagenes Hebel-Produkt, mit dem man den Gewinn so richtig aufpeppen kann. Börsengewinne machen ist eine Frage des Erkennens von Chancen und des richtigen Einstiegskurses. Wir beweisen in jeder Woche, dass wir mit unseren Einstiegskursen sehr oft richtig gelegen haben. Mit dem RuMaS Express-Service können auch Anfänger zu Börsengewinnern werden. Probieren Sie es einfach mal aus!

RuMaS Express-Service: Maximum Aktien- und Hebel-Zertifikate-Tipps!

Wir haben eine sehr hohe, ja sogar außerordentlich hohe Erfolgsquote mit unserer Trading-Strategie mit Einstiegskursen und so etwas spricht sich rum!

Haben Sie unseren Express-Service schon abonniert? Falls nicht, haben Sie viele sehr gute Börsentipps verpasst. Wer umfassend informiert werden will, abonniert die Trading-Tipps-Express-Service-Kombi.