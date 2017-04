Südzucker: Chance von 102 Prozent

Weitere Suchergebnisse zu "Südzucker":

Der Südzucker-Konzern gliedert sich in vier Bereiche: Zucker, Spezialitäten, CropEnergies (Bioethanol) und Frucht. Der Zucker-Bereich generiert mehr als 40 Prozent des Umsatzes, was die Bedeutung dieses Geschäftsfeldes für den Konzern unterstreicht. Mit 29 Zuckerfabriken und zwei Raffinerien agiert Südzucker nach eigenen Angaben als europäischer Branchenprimus. Die Aktie von Südzucker musste unlängst als Reaktion auf ein Analystenurteil von Goldman Sachs einen Kursrückschlag hinnehmen. Nun aber notiert die Aktie von Südzucker wieder auf einem interessanten Niveau - dies sowohl in fundamentaler wie auch in charttechnischer Hinsicht. So notiert das Papier des MDAX-Unternehmens aktuell wieder unter Buchwert, welcher 21,91 Euro je Anteilsschein beträgt. Die Analysten der DZ Bank haben die Einstufung für die Aktie von Südzucker nach einem Kurseinbruch in Reaktion auf eine Goldman-Sachs-Studie auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 27 Euro belassen. Es lägen derzeit keine neuen fundamentalen Erkenntnisse vor, die eine Änderung der mittelfristigen Gewinnschätzungen rechtfertigen würden, so die Analysten der DZ Bank.

Jetzt zum Chart. Die Aktie von Südzucker notiert aktuell nahe am mittelfristigen Aufwärtstrend, welcher bei etwa 20,50 Euro verläuft. In diesem Kursbereich befindet sich zudem eine horizontale Unterstützung, welche durch die Tiefpunkte von Dezember und von April definiert wird. Das aktuelle Jahrestief wurde bei 20,46 Euro markiert. Die Aktie von Südzucker befindet sich aktuell im überverkauften Terrain, was ein Relative Stärke Index (RSI) von derzeit 26 Prozent anzeigt. Mit einem Open End Turbo Long (WKN UT9DNJ) können risikobereite Anleger, die von einer steigenden Aktie von Südzucker ausgehen, mit einem Hebel von 3,6 überproportional davon profitieren. Der Abstand zur Knock-Out-Barriere bei 15,15 Euro beträgt aktuell 28 Prozent. Bitte beachten Sie daher: Der Einstieg in diese spekulative Position sollte stets mit einem risikobegrenzenden Stoppkurs erfolgen. Dieser kann unter dem aktuellen Jahrestief im Basiswert bei 20,05 Euro platziert werden. Im Open End Turbo Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs von 0,49 Euro. Ein mittelfristiges Kursziel für die Aktie von Südzucker kann bei 27 Euro liegen. Das Chance-Risiko-Verhältnis bei dieser Trading-Idee beläuft sich dem entsprechend auf 6,2 zu 1.

Tageschart: Südzucker (in Euro)