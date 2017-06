Südzucker: Besser kann man Trading-Chancen einfach nicht ankündigen!

Weitere Suchergebnisse zu "Südzucker":

Am 06. Juni hatten wir den Abonnenten des RuMaS Express-Service eine Trading-Idee angeboten, für die man viel Mut brauchte. Den dazu veröffentlichten Artikel hatten wir deswegen mit folgender Überschrift ausgestattet: „Südzucker: Für diesen Trade braucht man viel Mut! Mal sehen ob es klappt!“ Am 11. Juni hatten wir mit folgendem Artikel noch einmal nachgefasst: „Südzucker: Treffer! Hatten Sie Mut? Das Ding ist noch ganz heiß!“ Danach folgte ein Hinweis am letzten Sonntag für unsere Express-Service-Abonnenten und der Artikel dazu wurde nachträglich mit folgendem Titel veröffentlicht:



„Südzucker: Gut aufpassen! Ob es ein Volltreffer wird, entscheidet sich jetzt!“ Wir können Ihnen heute sagen, dass wir mit dem vorgeschlagenen „Zocker-Trade“ mit rund 20% in der Gewinnzone liegen und im Tagesverlauf am Montag war der Höchstgewinn bereits 48%. Nach dem Kursgewinn am Montag sieht die Lage schon wieder hoffnungsvoller aus. Die Chartindikatoren weisen auf weitere Gewinne hin und die Umsätze sind gestiegen. Das Risiko kann man durch einen entsprechenden Stoppkurs reduzieren und den Chance mit einem passenden Einstiegskurs auch als Nachzügler noch nutzen. Wir haben da eine neue Idee. Ab wann wir bei einer Aktie in den Trading-Modus gehen würden, erfahren Sie regelmäßig, wenn Sie den RuMaS Express-Service abonnieren. Aber nicht nur die Abonnenten des Express-Service können von unseren Trading-Ideen profitieren, denn RuMaS Trading-Tipps gibt es an jedem Sonntag und unsere Trading-Liste umfasst regelmäßig mehr als 10 Trading-Chancen.